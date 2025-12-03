Магамедрасулов вийшов з СІЗО: що відомо про справу детектива НАБУ

Руслан Магамедрасулов у Печерському райсуді / © Суспільне

Справа керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова перетворилася на одну з найрезонансніших навколо антикорупційних органів. Після понад чотирьох місяців арешту детектива сьогодні звільнили з-під варти рішенням Апеляційного суду Києва. Вчора, 3 грудня, Сентябра Магамедрасулова відпустили під домашній арешт рішенням Печерського районого суду.

ТСН.ua зібрав ключові факти та перебіг подій у справі.

Затримання та перші підозри

21 липня вранці Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора провела масштабні обшуки у співробітників НАБУ. Силовики прийшли й до квартири керівника міжрегіонального управління детективів Руслана Магамедрасулова: його поклали на підлогу, закували в кайданки та розпочали слідчі дії. Паралельно обшуки відбувалися у родичів детектива й інших працівників Бюро.

Того ж дня СБУ повідомила про підозри у злочинах проти національної безпеки двом представникам НАБУ — самому Руслану Магамедрасулову та таємному співробітнику Віктору Гусарову. Уже 22 липня Печерський суд узяв під варту обох, а також батька детектива — 65-річного Сентябра Магамедрасулова.

У цей період Верховна Рада ухвалила закон, що суттєво обмежував незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мотивуючи це нібито ризиком російського впливу. Документ був підписаний президентом, але після хвилі протестів та різкої критики міжнародних партнерів парламент змушений був відмовитися від ухвалених змін.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив публічно, що синхронні обшуки СБУ в його підлеглих виглядали як спроба дискредитувати Бюро напередодні голосування в Раді.

У СБУ відповіли, що передали керівнику НАБУ «окремі матеріали справи», але ширше розкриття інформації неможливе через таємницю досудового розслідування.

«Конопляна» справа та версія слідства

Центральний епізод провадження стосується технічної коноплі. За версією слідства, Руслан Магамедрасулов «задля підтримки держави-агресора та з метою завдати шкоди Україні» нібито розробив схему продажу насіння технічної коноплі до Дагестану — регіону РФ.

Слідчі стверджують, що до цього плану він залучив батька — колишнього фермера Сентябра Магамедрасулова — та знайомі агропідприємства, які працювали з технічною коноплею. Сам детектив у суді підтверджував, що у 2024 році його батько мав бізнес-контакти в цій сфері.

Ключовим доказом обвинувачення став аудіозапис фрагмента телефонної розмови від 10 лютого 2024 року, отриманої під час таємного прослуховування квартири детектива. СБУ оприлюднила уривок паралельно з повідомленням про затримання.

На записі, за версією спецслужби, Магамедрасулов говорить співрозмовнику про наявність у його батька насіння коноплі, яке нібито «потрібне в рамках держпрограми Дагестану», та цікавиться можливістю знайти контакти для продажу. Далі він згадує, що раніше приїздили «узбеки», а також каже про «офіційне насіння з документами» та готовність надіслати комерційну пропозицію.

Прокурор Павлик стверджував у суді, що згодом Магамедрасулов-молодший дав батькові вказівку підготувати комерційну пропозицію та сертифікати якості для компанії з Дагестану. За даними слідства, 10 липня Сентябр Магамедрасулов переслав ці документи в Telegram особі, яка представилася співробітником ТОВ «Агропрайм».

СБУ також оприлюднила скриншоти листування. В них ідеться, що користувач на ім’я Павло першим звернувся до батька детектива: він нібито ще у лютому отримував пропозицію та сертифікати на три сорти коноплі, але просить оновити дані. У листуванні згадується, що детектив НАБУ нібито підтвердив — усі подальші технічні деталі слід узгоджувати саме з батьком.

Фактичного продажу насіння чи іншої продукції до Дагестану, за даними слідства, не відбулося. Але дії детектива та його батька кваліфікували як «підготовку до пособництва державі-агресору» — статтю, що передбачає до 10–12 років позбавлення волі.

Обидва підозрювані провину заперечують. Руслан Магамедрасулов у суді наголошував, що їхня сім’я походить із Дагестану: його батько переїхав звідти до Горлівки ще за радянських часів, де працював у агросекторі. Після окупації Горлівки родина виїхала на підконтрольну Україні територію.

Детектив стверджує, що в розмові 10 лютого йшлося не про Дагестан, а про Узбекистан, де справді працюють державні програми підтримки вирощування технічних конопель. За його словами, поставки до Дагестану були б нереалістичними, тоді як ринок Узбекистану він знає ще з часу проживання у Туркменістані.

Фраза на записі, де згадується країна, звучить нечітко. Захист Руслана і Сентябра Магамедрасулових стверджує, що чат з представником «Агропрайму», як і трактування аудіозапису, сфальсифіковані, а підміна «Узбекистану» на «Дагестан» використовується для штучного формування складу злочину.

Друга підозра

16 вересня СБУ та Офіс генпрокурора оголосили Руслану Магамедрасулову нову підозру — цього разу у «зловживанні впливом» та ймовірній участі у схемі вирішення питань з податковими органами для низки компаній.

За даними слідства, навесні детектив нібито отримав прохання допомогти вивести з переліку «ризикових» десять підприємств. Це могло відкрити їм можливість провести фінансові операції приблизно на 30 млн грн. У СБУ заявили, що ці компанії могли бути «конвертаційними центрами». У повідомленні спецслужби йдеться, що Магамедрасулов начебто обговорював можливу винагороду у 900 тисяч гривень та звертався по сприяння до колишнього топпосадовця ДПС і ексдетектива НАБУ.

Як доказ оприлюднили скриншоти переписки з телефона детектива. Захист наголосив, що не отримував офіційних копій цього листування й дізнався про нього лише з Telegram-каналу СБУ.

Слідчі також перевіряли інформацію щодо російського громадянства батька Магамедрасулова та можливі контакти самого детектива з екснардепом від ОПЗЖ Федором Христенком, якого доправили з Дубаю. Христенку раніше заочно повідомили про підозру в державній зраді.

У суді Магамедрасулов заявив, що у 2022 році не виїжджав з України, працював у прифронтових регіонах і брав участь у захисті Запорізької області.

Свідок у справі також став підозрюваним

Юсуф Мамешев, якого слідство вважає співрозмовником Магамедрасулова в цій телефонній розмові, після свідчень сам опинився під підозрою. За даними прокурорів, він дав неправдиві покази щодо країни, куди нібито планувався продаж коноплі: на допитах і в суді Мамешев заявляв, що мова йшла про Узбекистан, тоді як слідство наполягає на Дагестані.

До справи долучили психологічні висновки, які трактують його покази як суперечливі. Захист поставив під сумнів компетентність експерта та наполягав, що такі висновки не можуть бути належним доказом. У відповідь прокуратура ініціювала провадження щодо надання свідком неправдивих показань.

Печерський суд обрав Мамешеву запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: він зобов’язаний здати закордонний паспорт, з’являтися за викликом до суду та носити електронний браслет. Сам Мамешев у суді говорив, що вважає свою участь у справі наслідком сімейних зв’язків з родиною Магамедрасулових та що походить із Дагестану.

Роль детектива в операції «Мідас»

Паралельно з кримінальним переслідуванням стосовно самого детектива з’являлися заяви про його участь у резонансних антикорупційних провадженнях.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов публічно заявив, що Руслан Магамедрасулов був безпосередньо залучений до розслідування масштабної схеми розкрадання коштів у НАЕК «Енергоатом» і надав низку доказів, які стали ключовими для цієї справи.

Окремо НАБУ повідомляло, що Магамедрасулов брав участь у підготовці до операції «Мідас» і документуванні діяльності бізнесмена Тимура Міндіча.

Запобіжні заходи змінили

2 грудня Печерський суд змінив запобіжний захід батькові детектива — Сентябру Магамедрасулову. Його звільнили з-під варти та перевели під нічний домашній арешт.

Згодом Апеляційний суд Києва скасував запобіжний захід і щодо самого Руслана Магамедрасулова — детектива звільнили просто в залі суду. Це сталося після трьох зірваних засідань: одне з них переносили через відсутність матеріалів, інше — через анонімне повідомлення про замінування суду.

Руслан Магамедрасулов та його батько провели під арештом понад чотири місяці.