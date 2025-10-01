Магія цифр: відомий мандрівник і ведучий Стогній назвав дату закінчення війни

Відомий телеведучий Костянтин Стогній озвучив прогноз Хранительки часу, з якою спілкувався незадовго до повномасштабної війни / © ТСН

Відомий телеведучий, організатор екстремальних подорожей та мандрівник Костянтин Стогній дням на своїй сторінці у Facebook опублікував допис, яким дещо здивував багатьох користувачів соцмереж — він, посилаючись на дослідження нумерології, спрогнозував, що війна має шанси закінчитись в 2026 році. Крім того, Стогній у своєму дописі написав, що певні прогнози давали шамани та провідці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

«Я не хотів вас лякати, тому раніше не говорив, які прогнози давали різні провидці та шамани на закінчення війни. Але вже наближається той час, коли всьому приходить кінець. Отже, дивіться, що виходить. Війни не бувають вічними. 2026-й — рік, коли кілька циклів сходяться в одну точку», — написав Стогній.

Та додав: «У нумерології 2+0+2+6 = 10. Це число завершення старого і відкриття нового. Від 2014-го мине 9 років до 2022— а дев’ятка завжди символ фіналу. Від 2022-го — четвертий рік, число стабілізації, символ Хреста, коли процес мусить перейти з Хаоса у Форму».

В коментарі для ТСН.ua Костянтин Стогній, який має велике коло спілкування, роз’яснив, що він, звісно, не став якимось знавцем нумерології, але такі висновки про ймовірне закінчення війни зробив після того, як свого часу, у 2021 році, поспілкувався з жінкою, яку називають Хранителькою часу.

«У Гватемалі ми робили документальний фільм. Там поспілкувались з жінкою, яку звуть Хранителькою часу, якій більше 100 років. Вона є дуже відомою у Гватемалі, Белізі, Гондурасі (також вона користується повагою повагою у племені майя). Восени 2021 року, перед повномасштабною війною під час спілкування вона запитала у мене про те, чи люблю я свою роботу. Я відповів, що люблю. Після цього вона сказала, що мені доведеться на кілька років її залишити. Оператор майже не випустив з рук камеру після цих слів, адже у нас було багато проєктів. Ми спілкувалися за допомогою перекладача. Подробиці він мені не пояснив або не захотів, тому як жінка йому сказала мабуть про війну. А через «кілька років», за її словами, я зможу повернутись у свою професію, якщо захочу», — розповів нам Стогній.

До цього він також додав, що термін «кілька років», як загальновідомо, дорівнює строку 3-5 років.

Крім того, Стогній згадує, що, наприклад, індійці, які мешкають поблизу Амазонки, розповідали, що у «рік Кобри ніхто свого не примножить, тільки б вберегти своє».

«Все це було напередодні війни. Я начебто у це і не вірю, але такі речі вражають», — каже телеведучий.

Додатково він роз’яснив, що раніше не хотів казати про 2026 рік.

«А 2025 рік — це той час, коли я можу трохи про це сказати, щоб у людей з’явилася надія, що треба ще прикласти зусиль і, можливо, в наступному році…Я поділився зі своїми читачами тим, що мені відомо, а вже їм робити висновки», — каже Стогній.

Резюмуючи він каже про наступне: «Якби я зовсім не вірив у цей прогноз, то я б не писав про це, щоб не обманювати свого читача. Думаю, що доля істини в прогнозі є. Сподіваюсь, що прогноз справдиться».

Нумеролог про ймовірне закінчення війни

Своєю чергою, знавець нумерології, дослідник містичних вчень Ігор Мехеда в коментарі для ТСН.ua каже, що число 10 — дуже цікаве у всіх релігіях світу.

«У християн є 10 заповідей. Десятка — це завжди втручання вищих сил в еволюцію людства на землі. Десятка, як кажуть, має відкритий доступ. Роки, пов’язані з десяткою або одиницею, пов’язані зі змінами. Іноді — неочікуваними для людства, іноді можуть призвести до зміни системи світу», — каже Мехеда.

Спираючись на власні астрологічні дослідження, Ігор Мехеда припускає, що, починаючи з січня 2026 року, війна може почати закінчуватись.

«Тобто, так само як і казала та жінка (про яку розповів Костянтин Стогній — Ред.). Крім того, в гороскопі України є вузол, який діятиме постійно. Тобто цю державу ніколи не можна знищити», — каже Мехеда.

Раніше повідомлялось про те, що, за даними експерта, закінчення війни в Україні поки відміняється.