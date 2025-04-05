Магнітні бурі 2025 в Україні: їхня класифікація та до чого готуватись у квітні

Магнітні бурі в Україні 2025

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Через підвищену сонячну активність Землю може накрити потужна магнітна буря. У Мережі пишуть, що вона триватиме в Україні щонайменше 12 днів поспіль (від 4 квітня) та стане справжнім пеклом для метеозалежних людей.

Експерти радять українцям у цей період бути уважним до свого здоров’я, адже під впливом дії магнітних штормів можливі загострення хронічних захворювань, мігрені, апатія, нудота. Медики радять у такі дні менше навантажувати організм, більше відпочивати та дотримуватися режиму сну.

ТСН.ua поцікавився у експерта, чи дійсно Україна опиниться під впливом потужної магнітної бурі та скільки вона триватиме.

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На максимумі сонячної активності

За словам професора Михайла Орлюка, до магнітних бурь дійсно слід ставитися уважно, бо вони впливають на здоровся певних груп громадян.

Він додає, що саме зараз настав період, коли магнітні бурі і справді дещо підсилені.

«Зараз ми знаходимося практично на максимумі під впливом сонячної активності. Через це магнітні збурення трохи сильніші і більші, ніж під час, коли сонце спокійне. Тому їх і відчувають метеозалежні громадяни», — розповідає ТСН.ua професор Михайло Орлюк, завідувач відділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України.

Сильних магнітних бурь не буде

Разом з тим, вчений наголошує, що не варто сприймати магнітні бурі занадто панічно, як якийсь кінець світу.

«Слід звертати увагу на те, чи дійсно прогнозуються сильні шторми, які можуть суттєво впливати на самопочуття людини. Бо магнітна буря у 2 бали — це не буря, а лише зайвий привід про це поговорити. Якщо у довготривалому прогнозі зазначається що магнітна буря триватиме поспіль понад 12 днів, то це не означає, що людям буде зле у всі ці дні. До прикладу, повідомляється, що 12-14 квітня буде «потужна магнітна буря», але вона зовсім не потужна, бо становитиме лише 2-3 бали. Загалом, у найближчі два тижні саме сильних магнітних бурь не прогнозується. Лише вночі, 5 квітня, можлива буря до 4-5 балів, але вона не сильна, а помірна», — пояснює Михайло Орлюк.

Якими бувають магнітні бурі

Науковець нагадує градацію магнітних бур за 9-бальною системою:

• Слабкі — від 1 до 3 балів;

• Помірні — від 4 до 6 балів;

• Сильні — 6-7 балів;

• Дуже сильні — 8-9 балів.

Найсильніша була торік

Михайло Орлюк зазначає, що сильні магнітні бурі, це насправді дуже велика рідкість.

«Остання дуже сильна магнітна буря, майже 9-ти бальна, була у травні минулого року. Вона охопила всю Землю і отримала назву «Mother’s Day Storm», бо тривала у період з 10 по 13 травна на міжнародний День матері. Вона дійсно була дуже сильною, тоді навіть у Києві спостерігалась зміна магнітного поля десь на рівні 250 nT», — зазначає фахівець.

Професор запевняє, що від травня минулого року, українці переживали магнітні бурі до 5, 6, 7 балів, але вже не такі сильні як «Mother’s Day Storm».

Різниця між сильними та слабкими бурями

Михайло Орлюк пояснює, у чому різниця між сильними та слабкими магнітними бурями:

«Є магнітне поле Землі і воно, грубо кажучи, має якусь певну норму. Наприклад, територія Києва має сумарне магнітне поле, яке складає близько 51000 nT. Магнітні бурі, які зараз відбуваються, у спокійні дні мають величину приблизно 20-30 nT, а взимку ще меншу. А сильна магнітна буря у 8-9 балів — це до 200-300 nT. От і порівняйте — 51000 nT і 300 nT. Це дуже слабкі зміни магнітного поля».

Хто чутливий до магнітних бурь

Вчений додає, що оскільки магнітні бурі все ж пов’язані з іншими природними чинниками, то відповідно від їх впливу змінюється тиск, температура та вологість повітря. Цілком природньо, що ці зміні відчувають люди.

«До магнітних бурь дуже чутливі метеозалежні люди, особи похилого віку, вагітні жінки або громадяни, які мають певні захворювання. Вони можуть відчувати вплив від магнітних бурь та навіть їх наближення. Бо змінюється не тільки магнітне поле, яке вони відчувають, а й цілий комплекс параметрів зовнішнього середовища. Тому до цього треба спокійно ставитися, без фанатизму і не шукати зайвих приводів для хвилювань», — зазначає науковець.

Як пережити магнітні бурі?

Під час магнітних бур варто: висипатися, відмовитися від кави, алкоголю, куріння, пити більше води. Намагатися уникати фізичних та емоційних навантажень.

Раніше ТСН.ua розповідав про магнітні бурі у квітні 2025: названо небезпечні дні.

Дата публікації 12:34, 21.03.25 Кількість переглядів 600 Весну штормить! Українцям приготуватися до різкої зміни погоди!