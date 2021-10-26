Макогон розповів, що буде з ГТС України після запуску "Північного потоку-2"

РФ заявила, що заповнила газом першу нитку "Північного потоку-2".

Гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску "Північного потоку-2".

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На запитання: "Чим це загрожує нашій ГТС? Будемо різати на металобрухт?", Макогон відповів: "Це неправда. У нас дуже великий власний ринок газу. Україна споживає 30 млрд куб м газу на рік. Самостійно (наші українські компанії) видобуваємо 20 млрд куб м. Ще 10 млрд куб м ми імпортуємо з-за кордону. Тому нічого різати не потрібно. Ми будемо працювати, забезпечувати наших споживачів, населення і промисловість газом, бо це дуже важливо для нашої економіки".

Водночас гендиректор "Оператора ГТС" додав, що Україна матиме надлишок газу, оскільки наша ГТС будувалася як єдиний маршрут постачання газу з Росії до Європи.

"Але, так, у нас будуть значні надлишкові потужності. Нагадаю, що свого часу наша ГТС будувалася як єдиний маршрут постачання газу з Росії до Європи (на той час це був СРСР). Загальна потужність транзиту української ГТС – 146 млрд куб м – це майже три "Північних потоки-2". Але, на жаль, наразі транзит складає лише 40 млрд куб. Це означає, що 100 млрд куб транзитної потужності фактично не використовується. І якщо Росія все ж таки перестане транзитувати газ через Україну після 2024 року, тоді ми повинні будемо зробити оптимізацію нашої системи, щоб не витрачати кошти на ту інфраструктуру, яка нам не потрібна і ніколи не буде потрібна", - зазначив Макогон.

За його словами, те, що потрібно для транзиту, ми оптимізуємо, закриємо і не будемо використовувати в майбутньому. Тому що основна мета – знизити тариф для нашого власного споживача. Ми не можемо перекласти всі витрати на підтримку нашої ГТС на українських споживачів. Різати нічого не плануємо, це буде плановий процес оптимізації системи, погоджений, розрахований тощо. Це нормальний процес оптимізації та модернізації ГТС, зауважив гендиректор "Оператора ГТС".

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