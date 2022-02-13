Макрон-миротворець: чому ативізувався президент Франції у переговорному процесі та яка йому від цього вигода

Макрон-миротворець: чому ативізувався президент Франції у переговорному процесі та яка йому від цього вигода

Макрон уже посів місце найдосвідченого політика в Європі - після виходу Меркель на пенсію.

Почався тиждень реальною тривогою і майже скандалом після "миротворчого візиту" президента Франції: спочатку до Москви, а потім - до Києва. Спілкування з Путіним Макрона так надихнуло, що він заговорив навіть про "певний прогрес", якого вдалося досягти. Правда, з'ясувалось, що йшлося про виконання Мінських угод. Але свої наміри французький президент ні з ким у Європі та Україні не узгоджував.

Галасу в Україні Макрон наробив однією своєю фразою. Він подякував Києву, що той нібито зробив крок назустріч для перемов і відкликав з Ради невигідний Росії і бойовикам проєкт закону про перехідний період. Але офіс Зеленського перед цим наполягав, що уряд відкликав той проєкт не через вимоги Москви. А щоб внести поправки Венеційської комісії.

Про це 13 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Стара Європа повірила у війну. Париж більше не може дозволити собі традиційну стурбованість. А Берлін демонструє якусь повну розгубленість. Катастрофічність, якої, здається, розуміють вже всі.

За вісім років війни, у Франції ніколи так багато не говорили про Україну, як зараз. Від прайм-тайму новинних телеканалів до перших шпальт газет і розмов за кавою. На вустах у французів одне: "Чи буде в Європі великомасштабна війна?".

Новини тижня: відсіч російський агресії - яку архітектуру безпеки хоче побудувати Макрон

Загроза всьому континенту від Путіна для французів перестала бути чимось ефемерним. Тим, що відбувається десь на іншому боці планети. Але і нагадування про дружбу з Росією прямо під носом — за кілометр від Ейфелевої вежі. На березі Сени стоїть найбільший в Європі Російський духовно-культурний центр, запущений 2016 року.

Франція завжди вважала, що має особливий ментальний зв'язок з російською душею. Теж вірить у своє цивілізаційне лідерство. І до речі, від 1966 року була у повністю розірваних стосунках з НАТО. Куди повернулась лише 2009 року. І то зі скрипом. Ядерна зброя Франції досі не входить у спільну групу натівського планування.

З Москвою необхідно говорити, наполягає Еммануель Макрон. Звісно, як не говорити з країною, яка мала прямий вплив на фінансування виборчої кампанії крайньоправої Марін Ле Пен, та не приховувала підтримки французьким "жовтим жилетам".

Роль активного захисника України Макрон примірив на себе лише недавно. І не лише тому, що президента налякали російські солдати на українському кордоні. Причин тут більше, як пояснив Патрік Мартен-Женьє, спеціаліст з європейської політики Франції.

"Після відходу від справ Меркель місце найдосвідченішого європейського політика зайняв Макрон. Він також хоче показати, що має іншу від США стратегію. Хоче бути архітектором миру", - сказав Патрік Мартен-Женьє.

Від січня Франція головує в Раді ЄС, і проєвропейський від маківки до п’ят Макрон вирішує взяти на себе усю дипломатичну відповідальність за стан справ на континенті. За півтори доби президент облітає Берлін, Київ, а починає з Москви, де, за словами Путіна, "мучає його 6 годин поспіль розмовами про гарантії". На думку аналітиків, Макрон неабияк ризикує. На кону для французького президента не лише європейська безпека, а й власне переобрання. Чи пробачать французи Макрону війну?

"Це важливо для іміджу Макрона у Франції, де в квітні відбудуться президентські вибори, на яких він балотуватиметься. Якщо усі ці дипломатичні намагання зазнають фіаско, це негативно позначиться на його передвиборчій кампанії", - каже Патрік Мартен-Женьє.

Так вважають не лише експерти, а й пересічні французи.

Мир - це зараз головний політичний приз, за який б’ється Макрон. І мир потрібен йому - у будь-якому вигляді. Це розуміють і в Києві і, на жаль в Москві. Тож для України Франція перетворюється на союзника з туманними принципами, зокрема, у Нормандській четвірці. Щоправді, у Парижі кажуть — все навпаки. Україна надто пізно попередила європейських партнерів, що Мінські угоди її не влаштовують. Про це ТСН.Тиждень поспілкувався з Валерією Фор-Мунтян, французькою депутаткою українського походження, що нині належить до партії президента і очолює групу франко-української дружби у парламенті.

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"Ми дізнались лише недавно, що Україну не влаштовують Мінські домовленості. Це багато що змінює. Це може погано позначитись на тому, як до країни ставляться. Вже не як до жертви, а як до капризулі, можливо, це лунає трохи грубо. Україну бачитимуть менш надійною, адже угоди вона підписувала. Якщо ж говорити про федералізацію, то це вже стосується лише самих українців", - сказала депутатка партії Макрона "Вперед, Респуліко!" Валерія Фор-Мунтян.

Інший ризик — чи поступиться Франція Путіну в питанні вступу України до НАТО? Як пише газета "Фігаро", у літаку до Москви Макрон зізнався журналістам, що питання "фінляндизації" України, тобто відмови від вступу в НАТО і оголошення нейтралітету, стоятиме на порядку денному, хоча вже в Києві відхрестився від цих слів.

"Я не вживав жодних цих формул. Ви використали формулу "фінляндизації". Я такого не чув. Я казав навпаки, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, бо для багатьох країн буде проблема – зокрема для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації щодо України. Я не знаю, звідки ви це взяли"", - сказав Макрон.

Найсмішніше в ідеї "фінляндизації" України це те, що про вступ до НАТО заговорила сама Фінляндія, і в НАТО вже відповіли, що здатні зробити це швидко. А ось московськими пропозиціями Макрона здивовані, бо з ними ніхто нічого не узгоджував.

Французький президент продовжує наполягати на необхідності виконання Мінських домовленостей. Та як відомо, їх можна прочитати і ззаду наперед, як це роблять в Москві – правда тоді всі пункти дуже нагадують слово - капітуляція.