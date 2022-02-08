Макрон перелічив "важкі" завдання на найближчі тижні для стабілізації ситуації в Україні

Макрон перелічив "важкі" завдання на найближчі тижні для стабілізації ситуації в Україні

Макрон заявив, що треба до кінця йти шляхом виконання "Мінських угод".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж має на меті досягти стабілізації ситуації навколо України найближчими тижнями.

Про це він сказав на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

"Потрібно зробити все, щоб за допомогою нових механізмів ми посилили безпеку. Це найважче завдання на найближчі тижні, яке стоїть перед нами. По-перше, нам треба продовжувати рішуче йти до кінця шляхом виконання "Мінських угод". Друге, широкий діалог в іноваційному ключі з питань безпеки, який би створив для нас створив новий порядок і влаштовував всіх на континенті", - заявив Макрон.

Нагадаємо, Макрон похвалив Зеленського за виваженість і анонсував зустріч лідерів “нормандської четвірки”.

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