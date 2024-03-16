Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: Франція після погроз Путіна готова відреагувати на новий виток ескалації

Франція готова відреагувати на новий виток ескалації, якщо він буде.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна"

"Так, Франція готова загалом. Франція ніколи не йшла на ескалацію, ми віримо в переговори та завжди ставимо на мир. Але хто в цій ситуації агресор? Це Росія… Якщо буде новий виток ескалації – ми будемо готові відреагувати задля безпеки Європи та українців. Але ніколи Франція не буде ініціатором агресії", - запевнив він.

Раніше Макрон заявив, що очільник Кремля нині живе у полоні репресій та авторитаризму. Росія останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує світ. Макрон звернув увагу на те, що ядерна риторика накладає на світ відповідальність за недопущення ескалації.

Він наголосив на тому, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння. Зі слів Макрона, він не розмовляв із очільником Кремля Володимиром Путіним вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно".

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

Читайте також: