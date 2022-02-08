Макрон розповів, як Путін на їхній зустрічі виправдовувався за ескалацію

Макрон додав, що діалог з Путіним триватиме.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін під час їхньої учорашньої зустрічі запевняв його у тому, що Кремль, мовляв, "не є ініціатором ескалації, а лише реагує на погрози".

Про це Макрон заявив на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

Лідер Франції висловив сподівання, що країнам вдасться знайти "шлях для того, щоб наші цінності були дотримані, незалежно від того, яку архітектуру безпеки ми будемо обирати на майбутнє".

"Путін вчора мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, а лише "реагує". Але, водночас, ми зараз бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри і це все він виправдовує тиском та напругою навколо РФ", - висловився Макрон.

Президент Франції констатував, що наразі фіксується накопичення військ на кордоні і деградація безпекової ситуації. Та зауважив, що діалог з Путіним триватиме.

"На фоні цього додається обмін "листами" між Росією та США. Все накладається, але я хотів би, щоб можна було розбити це на окремі частини і говорити про колективну безпеку і заходи механізму та контролю, які би відновили взаємодовіру і клімат безпеки в Європі", - додав він.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України. З опублікованих відео та фото було видно, що президенти сиділи далеко один від одного за довгим білим столом.

Сам же французький лідер перед розмовою з Путіним заявив, що потрібно бути реалістичними, а тому, на його думку, "однобічних заходів ми не досягнемо, важливо не допустити погіршення становища".

Читайте також: