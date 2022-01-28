Макрон сьогодні обговорить з Путіним Україну: яких результатів очікувати Києву

Макрон сьогодні обговорить з Путіним Україну: яких результатів очікувати Києву

Президент Франції сподівається почути від Путіна пояснення, які наміри Москва має щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зателефонує очільнику Кремля Володимирові Путіну, з яким спробує обговорити нарощування військ на кордоні з Україною.

Про це йдеться 28 січня в ефірі ТСН.Ранок.

Президент Франції раніше наголошував, що ще не всі дипломатичні засоби використані, і він сподівається на мирне врегулювання кризи. Французський лідер сподівається почути від Путіна пояснення, які наміри Москва має щодо України.

Еммануель Макрон сьогодні зателефонує очільнику Кремля | Новини світу

Агентство AFP із посиланням на джерела в Єлисейському палаці раніше повідомляло, що Макрон планує запропонувати Путіну свій варіант деескалації щодо України.

Про свої наміри провести перемовини з Путіним президент Франції оголосив 25 січня. Тоді він сказав, що розмова стане "діалогом для отримання пояснень".

Нагадаємо, в понеділок, 24 січня, президент Франції Емманюель Макрон долучився до обговорення ситуації довкола України під час відеоконференції, яку організував американський лідер Джо Байден.

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