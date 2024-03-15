Макрон закрив рота Путіну та заговорив про відправку військ до України: деталі

В Європі нова політична зірка? Французький президент Еммануель Макрон ввечері 14 березня немов бомба розірвав Мережу своїми гучними заявами. Так відверто про війну в Україні не говорили вже давно.

Чи дійсно Макрон готовий відправити війська до України, як поставив на місце Путіна з його ядерною “дубинкою” та чи вступить Франція у війну? Про все розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Макрон нарешті “прокинувся”

Не знаємо, якими словами можна описати те, що 14 березня наговорив Макрон. Уявити таке від європейського політика, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все надзвонював Путіну, здавалося неможливим. Але нарешті всі ці безглузді рамки схоже відкинуті. Еммануель Макрон нарешті назвав усе своїми іменами і поставив жирну крапку на будь-яких дискусіях щодо відправки військ НАТО в Україну. Каже, Росія — супротивник Франції, і його треба перемогти. Тож і відправку військ виключати не можна.



“Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції.… Росія — це супротивник. Кремлівський режим — наш ворог. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, але давайте будемо чесні — ми не повинні дозволити їй перемогти. Якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові зробити так, щоб Росія ніколи не виграла цю війну”.

Макрон зробив “гучний” натяк

Більше деталей Макрон говорити відмовився, щоб не викрити Путіну своїх справжніх намірів. Правильно, пане Макрон, і не треба, українці і так все зрозуміли. До того ж тут такі чутки побігли, що французькі війська уже на румунсько-українському кордоні. Про це першими у своєму акаунті на платформі X повідомили FranceNews24, але важливо: вже зранку цієї новини на сторінці не було. Шкода, звісно, але сподіваємося на рішучість Макрона.



Однак він зауважив, — а це важливо, — що поки нагальної необхідності надсилати війська до України немає. Крім того, навіть якщо французькі військові колись прибудуть до України, вони не будуть напряму залучені до бойових дій.



“Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу. Франція — це сила миру. Просто сьогодні, щоб був мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. І тому ми повинні свідомо дивитися на ситуацію, і ми повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові використовувати засоби для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом”.

А чи не боїться Макрон ядерного удару Росії? На це питання французький президент відповів дуже круто і буквально поставив Путіна на місце. Той напередодні в інтерв’ю пропагандисту Кисельову заявив, що російська “ядерна тріада — найсучасніша” і технічно готова “вистрілити”. Ну, а Макрон натякнув старому діду, щоб той зайвого не базікав. Звісно, що більш дипломатично, але суть та сама: “Недоречно погрожувати, коли і у нас є ядерна зброя”.



На така вбивчу самовпевненість Макрона не могли не відреагувати Мережа. Тож, вітайте нову зірку українського інтернету: Макрона-Наполеона. Сподіваємось, за старою доброю традицією, той в кінці кінці спалить Москву, але це не точно.

Чи будуть французькі війська в Україні?

Але повернемось, до найважливішого питання: то чи будуть французькі війська в Україні? Поки що ні, але не поспішайте робити висновник. Головне для України, що лідер однієї з найпотужніших країн Європи нарешті взяв штрувал у свої руки і намагається розтормошити інших партнерів України.

Як пише газета Le Monde, Макрон уже їде в Берлін на зустріч до канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб обговорити війну в Україні. Раніше ЗМІ писали, що лідери не ладнають, бо мають різні позиції щодо України. Шольц боїться ескалації і відмовляється надати Україні ракети Taurus, про що відверто заявляє, а Макрон останнім часом пре як танк, принаймні на публіці. До того ж, Макрон скоро приїде до Києва, цей візит раніше анонсував Володимир Зеленський. Французький президент кілька разів переносив цю зустріч, щоб привезти в Україну “відчутні результати”, пише Politico. Ну що ж, очікуємо гарних новин!

Хто бере приклад з Макрона?

Попри те, що після інтерв’ю Макрона буквально заплювала власна опозиція, у нього вже є така собі група підтримки сереж інших лідерів Європи. 13 березня під час виступу у парламенті Естонії “відмовилась виключати” відправку своїх військ до України прем’єр-міністерка країни Кая Каллас. Каже, все залежатиме від обставин.



“Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла. Для відправляння солдатів куди-небудь за межі Естонії потрібен мандат Рійгікогу (парламенту Естонії, — ред.), тож ви зможете вирішити це питання самі. […] Я не можу це вирішити сама. Це питання ніяк не пройде повз вас”.



Так само не виключили відправку військ до України в Литві та Нідерландах. Перші уточнили, що йдеться про навчальні місії, а другі натякнули, що “слід залишити всі варіанти відкритими”. Нагадаємо, що 14 березня журналісти Le Monde написали, що Макрон всерйоз думав над відправкою військ до України і нібито у вузькому колі радників заявив, що “в прийдешньому році” йому “доведеться послати до Одеси кілька хлопців”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого не очікував ніхто! МАКРОН ЗАКРИВ РОТА ПУТІНУ! І заговорив про відправку військ до України!

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