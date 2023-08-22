Максимум ракет: експерти оцінили здатність Росії завдати масованого удару 24 серпня

Українські військові та аналітики не виключають, що 24 серпня, коли Україна відзначатиме День Незалежності, Росія може здійснити масований ракетний обстріл.

Про те, що така вірогідність достатньо висока – це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Для них це така собі фетиш-дата. Дуже болісна, неприємна, тому вони будуть на неї реагувати так, як параноїдальні маніяки. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є. У росіян є виробництво "Калібрів" та Х-101, Х-555. З цього можно робити висновок, що з моменту останнього ракетного удару 15 серпня вони тільки за рахунок свого виробництва мають можливість накопичити від 20 до 30 ракет Х-101, Х-555. Тобто станом на День Незалежності України вони можуть мати таку кількість“, - каже Олександр Коваленко.

До цього він додає: “Якщо казати про “Калібри“, то останнім часом вони використовують їх частіше, ніж Х-101, Х-555. Тому можно казати, що після останнього використання 15 серпня вони мали можливість накопичити десь в межах 10-15 ракет “Калібр“. Це все – орієнтовні цифри, йдеться про виробництво. Що в них було в запасі, в пускових установках – це вже інше питання. Отже, окрім цих ракет є Х-22, “Онікс“, які вони використовують переважно по Одесі. Є “Іскандер-М“ та “Іскандер-К“.

За словами Коваленка, якщо подивитись на загальну картину, то можно говорити, що саме ракет у росіян може бути від 40 до 50.

"Окрім цього, не забуваємо про дрони-камікадзе “Shahed-136“, які вони регулярно використовують. Не виключаю того, що до Дня Незалежності вони можуть підготувати до 50 дронів-камікадзе. Інше питання в тому – це вони будуть робити одночасно чи розтягувати на декілька днів? Якщо розтягувати, то йдеться про іншу кількість боєкомплекту, яку вони будуть задіювати“.

Як з'ясувалось, росіяни нещодавно вивели на чергування свій новий корабель “Циклон“.

Як уточнила в коментарі для ТСН.ua речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, за тактико-технічними характеристиками він є носієм “Калібрів“.

“Якщо він класичний носій “Калібрів“, то на ньому може бути 8 ракет. Ще один малий ракетний корабель – це теж 8 ракет. І ще чотири – на підводному човні“, - повідомила нам Наталія Гуменюк, розповідаючи про те, що наразі сумарний залп "Калібрів" може становити близько з 20 ракет.

До цього вона додала: “Цілком імовірно, що вони зосереджують свої зусилля на підготовці до ракетного удару та випробовують наші напрямки захисту“.

Раныше повідомлялось про те, що парламентарій розповів про цілі росіян і передвісника блекауту в Києві.

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