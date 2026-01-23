Максимум по 3-4 години світла на добу: який стан енергосистеми в Києві та чого очікувати далі

Відключення світла в Києві / © ТСН

Ситуація складна і може бути ще важчою — так стан енергосистеми у Києві описує Віталій Кличко. Майже дві тисячі багатоповерхівок досі без тепла.

Скільки ремонтних бригад працює у місті і чи готова столиця до найстрашнішого, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розповіла у сюжеті.

Гул генераторів і максимум по 3-4 години світла на добу і то серед ночі. Таким виявляється зараз життя у Києві. Минає четверта доба після повторного прицільного російського удару по енергетиці столиці. У Києві та області ситуація зі світлом видається найскладнішою. Зокрема і через те, що росіяни знову ж таки гатили по теплогенерації. А отже кияни намагаються обігрітися за допомогою світла і це додає ще більшого енергодефіциту.

1940 багатоквартирних будинків вже четверту добу поспіль стоять без опалення. Зокрема, це домівки, до яких ледь вдалося повернути теплоносій після попереднього енергетичного терору. Більшість із них — на лівому березі міста. Ще частина — у Печерському, Голосіївському та Соломʼянському районах столиці.

Натомість там, де опалення є, температура теплоносія все ще знижена, пояснюють у «Київтеплоенерго»:

«Температура в помешканнях залежить не тільки від роботи теплових мереж, але й від роботи внутрішньобудинкової системи. І від її налагодження. У нас централізована енергосистема і все пов’язано».

Відключення світла в Києві

За оцінкою енергетичних експертів, Києву бракує щонайменше третини потужностей. І чи зможемо її покрити залежить як від погоди — тобто, що вищі будуть температури, то ситуація буде легша — так і від відновлення.

Зараз у столиці працює щонайменше 80 бригад. І це вже включно із тими ремонтниками, які приїхали на поміч із сусідніх регіонів. Адже в Києві їх в рази менше.

«Якщо говорити про людей, які обслуговують систему опалення, там є питання з тим, що підприємства недоукомплектовані. Зокрема і внаслідок мобілізації», — каже заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Енергетики, профільні експерти та місцева влада в один голос просять киян заощадливо використовувати ті кіловати, які з’являються бодай вночі. Аби не вмикати одномоментно абсолютно усі прилади, які є у наших домівках.

«Тому що фактично відбувається перенавантаження енергетичного обладнання в будинку. Горять запобіжники. Горять кабелі. І ми маємо аварійну ситуацію, яка потім призводить до того, що цей будинок надовго лишається без електроенергії. Відповідно відволікаються на це ремонтні бригади. Інші ресурси. І таких випадків дуже багато», — пояснює заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Відключення світла в Києві

І якщо раніше в мирні для енергетики часи ці ситуації можна було буквально ліквідувати за годину-дві, то зараз це може зайняти добу, а то й більше. Все через те, що енергетиків критично бракує.

«Подальший розвиток ситуації залежить від кількох чинників і більшість з них ми не можемо контролювати. Перше — це температурні режими. Зараз ми будемо бачити якесь потепління. Наскільки швидко ми будемо орієнтуватися і друге — якими сильними будуть ураження», — каже керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Чи мають план дій і чи знають, що робити, якщо світла у разі наступних прицільних ударів росіян стане ще менше — з цим питанням ми звернулися до профільного міністерства, але упродовж тижня відповіді так і не отримали.

Натомість до чого готуватися киянам і куди звертатися в екстрених ситуаціях роз’яснили у МВС. Закликали людей зробити запас необхідних ліків, води питної і технічної, та харчів на 3-5 діб. І підготувати валізу першої необхідності.

Якщо немає тепла, не намагайтеся обігріти всю квартиру, перебувайте в одній, найменшій, кімнаті. А ще одягайтеся у кілька шарів, використовуйте грілки та підтримуйте легку фізичну активність. І за потреби дзвоніть 102. Згодом про додаткові опорні пункти обігрівання у Києві заявив і мер столиці. Мовляв, там за потреби можна буде переночувати, поїсти та підзарядити гаджети.