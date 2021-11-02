Мала 65% ураження легень: у Дніпрі медики врятували породіллю з онкозахворюванням та коронавірусом

Жінка народила дівчинку вагою 1,2 кг.

У Дніпрі медикам вдалося врятувати вагітну, яка хвара на рак та коронавірус. Також вдалося вибороти життя і для немовляти.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 листопада.

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Породілю, якій 39 років, у вкрай тяжкому стані доправили з Павлограда до обласної лікарні. Медики кажуть, що невакцинована вагітна тривалий час лікувалася за порадами сусідів та знайомих. Коли звернулася до лікарні, ураження легень сягало вже 65%.

Жінку терміново прооперували. Після кесаревого розтину народилася дівчинка із вагою 1,2 кг. Про неї нині піклуються лікарі у реанімації. Немовля дихає самостійно. "Вдалося врятувати. Вони у реанімації. Ще під маскою, але вже є певний прогрес. Ми дуже віримо, що і дитинка буде жити, і мама теж повернеться до Павлограду", - каже гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Вагітну, хвору на рак та на COVID-19, врятували у Дніпрі | Новини України

Породілля побачила доньку на фото. Жінка досі перебуває у реанімації. Вона дихає сама, хоч і в кисневій масці.

До слова, у жовтні в обласній лікарні Мечникова вагітні з коронавірусом народили 20 малюків.



Нагадаємо, у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла 34-річна вчителька англійської мови Ірина Шамота. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину, але майже не встигла її побачити. Коли саме не стало жінки – невідомо, але повідомлення про її смерть з'явилося 28 жовтня.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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