Мала складну долю, але не скорилася: що відомо про загиблу 30-річну лікарку з "Охматдиту" Світлану Лук'янчук

Від ворожого масованого ракетного обстрілу по "Охматдиту" у Києві загинула лікарка-нефрологиня Світлана Лук’янчук. Вона не встигла створити власну родину, але стала найріднішою для хворих дітей.

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Удар по "Охматиду" був цілеспрямованим

Цинізм найвищого рівня. 8 липня Росія вчергове підтвердила статус країни-терористки. Під час ракетного удару сталося влучання в приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Внаслідок удару було зруйноване токсикологічне відділення. Там перебували важкохворі діти. Ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим. На кадрах із ударом російської ракети Х-101, які опублікували напередодні, немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу.

Експерти DEFENSE EXPRESS зробили висновок, що відео з атакою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня й була ціллю для удару.

"Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру "гірка" перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати "Охматдиту" були занесені в її пам'ять, як мішень, і ця атака - не випадковість та не результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту", - сказано на сайті видання.

Одразу після приїзду усіх екстрених служб на місце влучання російської ракети почали з’являтись повідомлення про постраждалих. Їхня кількість і досі, на жаль, зростає. Про перші руйнування та перші втрати 8 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Серед перших загиблих - лікарка Світлана Лук’янчук

Серед загиблих – 30-річна лікарка-нефрологиня Світлана Лук’янчук (за іншими даними, її прізвище – Лук’янчик). Вона родом зі Львова. Про загибель землячки повідомив мер міста Андрій Садовий.

"В Охматдиті серед загиблих - 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом. Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла Пам'ять", - написав мер міста.

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Світлана мала дуже складну долю

В коментарі для ТСН.ua львівський міський голова Андрій Садовий додав, що Світлана за життя мала дуже складну, але при цьому яскраву долю.

"Вона дуже рано втратила своїх батьків за складних обставин, виховувалась в будинку-інтернаті. Але ще перебуваючи в інтернаті, мріяла стати лікарем. Про це подбали її тітки. Коли вступила на навчання до київського медуніверситету, то вчилась надзвичайно добре. Взагалі це людина особливого таланту та особливої любові. Вона поки що була незаміжня, багато часу проводила в лікарні, з дітьми-пацієнтами", - розповів він.

До цього Андрій Садовий додав, що жінка постійно вдосконалювала свій професіоналізм.

"Нещодавно вона була у відрядженні в Канаді, в Іспанії, вдосконалюючи свої навички. Їй би ще жити да жити… 9 липня ми направляємо машину, щоб забрати тіло. Світлана буде похована у Львові, біля своїх батьків. Без батьків вона росла фактично змалечку. Були дуже складні обставини, пов’язані з її батьками. Всі люди, які її знали, кажуть про неї, як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона сама змалечку залишилась без батьків, тому дарувала теплі обійми дітям. Те, що вона не отримала – це вона дарувала іншим дітям. Вона була дуже часто була найріднішою людиною для діточок, які лікувалися в "Охматдиті". Це трагедія, це біда, що її немає", - прокоментував Садовий.

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Пацієнти Світлани пишуть слова вдячності

Після трагічної новини своїми найкращими спогадами та словами вдячності у мережі почали ділитись і пацієнти Світлани Лук’янчук. Мама однієї маленьких пацієнток Аліна Богомаз у своєму фейсбуці пише про те, що її донька лікувалась саме у відділенні інтоксикації та токсикології, яке найбільше постраждало після обстрілу. Звістка про влучання ракети в "Охмадит" стала для родини Аліни Богомаз дуже болісною.

"8 липня 2024 рік. Ранок понеділка..."Охмадит"...Біль... Розпач… Гнів… В це неможливо повірити. Ми потрапили до "Охмадиту" в квітні 2024 році саме у відділення інтоксикації та токсикології, яке найбільше постраждало після обстрілу. Для мене воно було наче з іншої планети діти зі страшними діагнозами, які просто живуть роками там та потребують діалізу. Привітний та професійний персонал. Для них ці діти були не просто пацієнти, а частина їхньої родини. Тому вчорашня звістка про потрапляння ракети в "Охмадит" стала для нашої родини ще більше болючою. Ми знали там кожного. Лікар, яка загинула, Лук'янчук Світлана Олегівна - це Лікар з великої букви, вона була професіоналом свого діла та ще чистою душею. Неможливо це усвідомити. "Охмадит" - найголовніша та найкраща лікарня в Україні. Там працюють найкращі лікарі. На лікуванні знаходяться найскладніші діти з усіх куточків України. Це був їхній шанс на життя", - написала жінка у Мережі.

Аліна Богомаз додає, що і вона сама разом із дітьми могла бути всередині лікарні під час масованого обстрілу. Цього місяця її старшому синові мали провести в "Охматдиті" довгоочікувані операцію.

"У тобі стільки життя було, скільки відданості своїй справі": реакція подруги Світлани

Дуже болісною звістка про смерть Світлани Лук’янчук стала для її подруги дитинства - Світлани Марії Прищепи. У своїх Instagram-stories вона поділилася спільними фото.

"У тобі стільки життя було, скільки відданості своїй справі. Ти жила цим і ніколи не мала часу на особисте життя. Це було не на часі, бо ти мала за ціль стати лікарем і рятувати життя. Сонечко, я така рада, що ти була в моєму житті. Так тішилася твоїм успіхам та зовсім не ображалася, що наші зустрічі стали такими рідкісними. Ти жила в "Охматдиті", періодично кудись літаючи на конференції. Лікарями народжуються. І сьогодні кацапи забрали життя не просто моєї подруги дитинства, а людини, яка своє життя присвятила для порятунку життів. Лук’янчик Світлана Олегівна, лікар-нефролог і просто неймовірна людина. Позитивна, добра і завжди усміхнена. Моя цибулька", - поділилася подруга загиблої.

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У Києві триває розбір завалів

Світлана могла врятувати ще десятки і сотні життів, але її цинічно вбила Росія. Число загиблих внаслідок масованої атаки на Київ, на жаль, продовжує зростати. Зокрема, з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває. Своєю чергою ДСНС пише про загальну кількість постраждалих станом на ранок 9 липня.

9 липня у столиці оголошено Днем жалоби

Нагадаємо, що 9 липня у столиці оголошено Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою Росії 8 липня на цивільні обʼєкти Києва. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про долю життя лікарки-нефрологині Світлани Лук’янчук, яку 8 липня вбила Росія в лікарні "Охматдит".

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