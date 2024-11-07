"Мала, ти поїдеш з нами": у Полтаві жорстоко побили хлопця, який захистив дівчину

У Полтаві група чоловіків побила хлопця, який захищав дівчину. У Мережі повідомляють, що серед любителів помахати кулаками – місцевий "бізнесмен"-авторитет і поліцейський. У постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Його забрала "швидка".

Всі деталі гучного інциденту розповіли журналісти TSN.UA.

Заступився за дівчину

У Полтаві декілька чоловіків побили хлопця, який захищав дівчину.

Ба більше, у Мережі стверджують, що серед нападників – місцевий "кримінальний авторитет" і поліцейський.

Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані Shade. Повідомляється, що у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Його забрала "швидка". Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними, а хлопець став на захист коханої. За це його жорстоко побили. На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. Пізніше власниця ресторану відмовилася надати поліції відео з камер спостереження, оскільки нібито отримала погрози, повідомляється в одному з телеграм-каналів.

"Компанія з чотирьох чоловіків, серед яких були бізнесмен і начальник райвідділу поліції, звернули увагу на дівчину, яка відпочивала з хлопцем. Поліцейський підійшов до молодих людей і заявив: "Мала, ти поїдеш з нами". Після того, як хлопець заступився за подругу, чоловіки почали його бити прямо в закладі."

У Мережі стверджують, що серед нападників на хлопця – місцевий авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника райвідділу поліції – Олександр Перелі.

Реакція поліції

У правоохоронців підтвердили, що їхній працівник дійсно був на місці конфлікту та відсторонили його від виконання службових обов’язків на період розслідування.

"Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків."

Розпочато кримінальне провадження за ст. "легкі тілесні ушкодження". Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Також керівництвом поліції області призначено службове розслідування.

Також керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу."

Побиття військового у Смілі

Нещодавно неабиякий резонанс спричинило ще одне побиття. На початку вересня у фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із молодиків б’є військового по обличчю. Звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, захищав Бахмут, зараз перебуває на лікарняному після поранення.

Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівку яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилось в цьому авто їхав Вадим Долотенко. У Смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов’язані, зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Тож після того, як Долотенко та його «товариші» побили військового, то вони ще й змусили чоловіка вибачатись.

Але й цього зловмисникам виявилось мало. Вони почали давити на військового і погрожувати його сім’ї. Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття.

Яка реакція на конфлікт?

Дякувати Богові, на захист військового стали активісти та громада. У мережі почали з'являтися дописи на підтримку Гончаренко та заклики притягнути винних до відповідальності. Пізніше, ця інформація дійшла і до депутатів та вищого керівництва. Навіть Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово.

І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного Також щодо дій поліцейських керівництво Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування, а керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов’язків.

Тим часом у мережі з'явилося відео, у якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії "за цю ситуацію". Він сказав, що поважає українців та ЗСУ, а "дана ситуація случилася не повністю розібраною" і він "не хотів, щоб так получилось".

Але це зловмиснику не допомогло, бо чоловіка таки закрили у СІЗО. Вадима Долотенка, який побив ветерана у Смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави.

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