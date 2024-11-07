"Мала, ти їдеш з нами!": нові подробиці поліцейського скандалу на Полтавщині

Стали відомі нові подробиці гучного побиття, в якому фігурують місцевий "авторитет" та один з керівників середньої ланки Лубенського райуправління поліції Полтавської області.

Так, днями низка Telegram-каналів розповіли про те, що в Полтаві компанія, серед якої був бізнесмен та поліцейський, побила чоловіка, який заступився за свою кохану після недвозначних вимог. В соцмережі було опубліковано відповідне відео, місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловіки звернулись до жінки з вимогою: "Мала, ти їдеш з нами".

Судячи з контексту відео, чоловіки чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними, а хлопець став на захист коханої.

Як розповіли ТСН.ua джерела серед правоохоронців Полтавщини, попередньо відомо, що киянин приїхав до своєї коханої в Полтаву, після чого вони пішли до ресторану начебто з нагоди якоїсь важливої для них дати. В ресторані стався конфлікт, під час якого чоловік заступився за жінку та отримав через це низку тілесних ушкоджень з такими наслідками, що був вимушений звертатись до лікарів – за даними ЗМІ, у нього діагностували перелом носу, струс мозку та кров в нирках.

Своєю чергою, в поліції і прокуратурі Полтавщини нам повідомили, що у справі про побиття фігурує заступник начальника відділу кримінальної поліції.

"Поліція відкрила кримінальне провадження одразу після звернення. Коли стало відомо, що фігурує поліцейський, то цю інформацію ми передали до прокуратури та ДБР. Начальник ГУНП в Полтавській області своїм наказом створив дисциплінарну комісію, яка зараз проводить службове розслідування. На цей період ця особа відсторонена від виконання своїх службових обов’язків", - розповіли ТСН.ua у відділі комунікацій поліції Полтавщини.

Правоохоронці підкреслюють, що в разі підтвердження протиправних дій з боку поліцейського, по відношенню до нього будуть вжиті найсуворіші заходи.

ТСН.ua розшукав чоловіка, якого побили в ресторані. Саме він взяв слухавку, коли журналіст зателефонував жінці, до якої в ресторані компанія висувала вимоги.

"Вони хотіли в ультимативній формі познайомитись з дівчиною. Я підійшов та сказав, що це моя дівчина, але почалася бійка", - повідомив нам потерпілий.

На "Укрпошті" у Львові чоловік із посвідченням працівника поліції побив людину

Раніше повідомлялось про те, що EL Кравчук побився з Фаготом і здивував причиною.

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