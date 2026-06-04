Мала Токмачка: як воїни ЗСУ 1500 днів утримують легендарне селище, яке окупанти "брали" кілька разів

Воїни Сил оборони вже 4 роки утримують Малу Токмачку / © ТСН

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Невеличке село Мала Токмачка вже понад чотири роки стоїть справжньою кісткою в горлі російських окупантів на Запорізькому напрямку. Це той самий населений пункт, який ворожа пропаганда у своїх звітах «захоплювала» вже кілька разів. Натомість реальна ситуація на полі бою залишається незмінною: ворог тут постійно атакує та масово гине, а українські оборонці непохитно стримують просування загарбників до Оріхова і далі на Запоріжжя.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Офіційне визнання: історичний рекорд оборони Малої Токмачки

Днями Книга рекордів України офіційно зафіксувала унікальне та безпрецедентне досягнення — 1500 днів найдовшого утримування рубежів в умовах постійних штурмів супротивника. Історичні облоги античного Карфагену, Рима чи Єрусалима тривали в рази менше, ніж захист цього понівеченого запорізького села. Бійців 118-ї окремої механізованої бригади, які міцно утримують ці позиції, на фронті вже давно шанобливо називають «кіборгами» Малої Токмачки. Проте самі воїни наголошують: вони зроблені не із заліза і мають звичайні людські захоплення.

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Кореспондент ТСН побачив легендарних захисників не у військовій формі й без зброї в руках, а на спортивному майданчику та з щирими усмішками на обличчях. Кремезні чоловіки з короткими зачісками та довгими бородами мало схожі на професійних футболістів, адже зазвичай працюють не з м'ячем, а в самому епіцентрі запеклого бою. Головне завдання цієї незвичайної команди в тилу — не просто виграти будь-якою ціною, а перезавантажитися та отримати задоволення під гучні вигуки підтримки: «Отримуємо задоволення, підказуємо, підтримуємо! Слава Україні!».

Війна роботів та новий рекорд ліквідації «Молній»

Справжня війна безпілотників та технологій не вщухає на Запорізькому напрямку ні на хвилину. Кожен підрозділ 118-ї ОМБр вносить свій внесок у те, що окупанти за чотири роки так і не змогли просунутися далі. Наприклад, нападник футбольної команди — боєць із позивним «Директор» — на полі бою керує важливим підрозділом радіоелектронної боротьби (РЕБ). Він звик діяти як форвард — першим зустрічати та нейтралізовувати повітряні атаки противника.

«Директор», боєць підрозділу РЕБ 118-ї ОМБр: «Їхніх атак БПЛА — більше 200 одиниць різних типів. Майже половину ми подавлюємо, а решта або сама втрачає зв'язок, або досягає цілі».

Потужно працюють і підрозділи ударних безпілотників. Пілоти бригади методично розбирають на молекули механізовані колони ворога та палять штурмову піхоту. Нещодавно оператори оновили власний бригадний рекорд із ліквідації ворожих повітряних цілей, знищивши 34 російські ударні крила «Молнія» за одну єдину добу, перевершивши свій попередній результат одразу на 6 безпілотників. Крім того, військові навчилися успішно перехоплювати та приземляти важкі «Шахеди».

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«Марс», дронар 118-ї ОМБр: «Вони брали великі міста, а виявляється, що в маленький населений пункт вперлися і не можуть зі сходу чи заходу нічого зробити нам — стоїм, знищуєм».

Голі поля та м'ясні штурми: на чому тримається оборона

Калаш, Старий, Шапіто, Тайсон, Мутний, Кіпіш та інші побратими — це обличчя механізованої бригади, які перетворили Малу Токмачку на неприступну фортецю. Проте офіцери наголошують: попри шалений розвиток робототехніки, головна сила оборони — це українська піхота. Село стоїть доти, доки міцно стоїть наша піхота. Робити це доводиться в екстремальних ландшафтних умовах.

«Ікар», офіцер механізованого батальйону 118-ї ОМБр: «Там рельєфу немає, це поле. Всі посадки знищені ворогом — спалює, знищує методично. Але і підходи до нас так само знищені. Ці м'ясні штурми нічого хорошого їм не дають».

Своєю стійкістю захисники Малої Токмачки породили колосальну кількість мемів, які активно ширяться навіть серед самих росіян, шокованих нездатністю своєї армії просунутися на цій ділянці.

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