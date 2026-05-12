Мала Токмачка: воїни ЗСУ відверто розповіли, що відбувається у легендарному селищі на Запоріжжі

Мала Токмачка

Мала Токмачка стала важливим символом війни та міцною фортецею на Запоріжжі. Попри брехливі заяви окупантів про «взяття» селище — під повним контролем Збройних сил України. На підступах до села воїни 118-ї окремої механізованої бригади щодня нищать ворожу піхоту та дефіцитну техніку.

Про ситуацію в «гарячій точці» та залізну витримку наших захисників — у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Цвинтар для окупантів: понад 2 тисячі загиблих за рік

Лише за останній рік у боях навколо цього невеликого села, де до війни мешкало 3 тисячі людей, загинуло понад 2 тисячі російських військових. Пресофіцер 118-ї ОМБр на псевдо «Фейк» називає своїх побратимів «кіборгами Малої Токмачки».

Сьогодні колись квітуче село — суцільне поле бою. Окупанти намагаються зайти сюди вже третій рік поспіль, адже Токмачка має стратегічне значення через панувальні висоти.

«Марс», дронар 118 ОМБр: «Нікому не секрет: хто має висоту, той контролює обстановку. Тому вони так рвуться захопити наші висоти, але безрезультатно. Якщо навіть вдається десь „підорам“ зайти на східні околиці в несприятливу погоду, буквально наступного дня все знищується безпілотниками та зачищається нашими штурмовиками».

Полювання на «Тюльпани» та «бананова ППО»

Робота операторів БпЛА тут доведена до автоматизму. Нещодавно воїни вполювали рідкісний «Град», а згодом — замаскований самохідний міномет «Тюльпан» особливої потужності.

«Талісман», оператор БпЛА: «Перший дрон я відкрив легенько, другий — сильніше, вже побачили пускову установку. Третім дроном повністю відкрив, четвертим — знищив».

Збір на обладнання

Бійці зі сміхом згадують і безглузді спроби ворога захиститися.

«Марс», дронар: «Ворожий піхотинець, якого „затрьохсотило“, оказалося — у нього немає ні бронежилета, нічого. Старався збити дрон бананом! Нічого в нього не вийшло, шкода тільки банан».

Нова зброя проти РЕБ: збір на оптоволокно

Щоб ефективність була стовідсотковою, бійці збирають на новітні FPV-дрони з оптоволокном. Головна перевага такої техніки — повна ігнорація ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та відсутність втрати сигналу.

«Фейк», пресофіцер: «Дронів завжди бракує, бо хороший дрон — це завжди на 100% уражена ціль: чи то потужна техніка, чи особовий склад».

Попри щоденні обстріли КАБами та постійні штурми Мала Токмачка тримається. Воїни впевнені: ворогові тут не закріпитися, бо кожен метр цієї землі буде звільнено.

