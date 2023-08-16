Маленька рана в роті й 24 дні у реанімації: як івано-франківські лікарі рятували дитину від правця

Що треба знати, щоб захиститися від цієї хвороби.

Знаєте, як декілька маленьких уколів можуть врятувати не лише здоров’я та життя, а також зберегти надзусилля лікарів та зекономити десятки тисяч гривень? Наприкінці травня цього року на Івано-Франківщині госпіталізували трирічну дівчинку із симптомами правця. Її стан невпинно погіршувався, тому дитину довелося ввести у медикаментозну кому та покласти під апарат штучної вентиляції легень. 24 дні лікарі Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні боролися за її життя, майже кожного дня збирався консиліум, який вирішував, як далі лікувати дитину. Ця історія має щасливе закінчення. Але, на жаль, так буває не завжди. Як зараз почувається дитина, чим саме унікальний цей випадок, а також які ще хвороби можуть мати страшні наслідки та як саме уберегтися від них, читайте в інтерв’ю з генеральним директором лікарні Тарасом Мельником та лікаркою-епідеміологинею Євгенією Чурпітою.

Тарасе Михайловиче, розкажіть, у якому стані була дитина, коли потрапила в лікарню і як ви діагностували правець?

Дівчинка віком 3 роки та 8 місяців захворіла 30 травня, коли поскаржилась на біль у правій половині обличчя та важкість при ковтанні. 31 травня стан дитини погіршився, з’явився нестерпний головний біль, який наростав, ускладнене ковтання. Родина звернулася до Коломийської дитячої лікарні, де її оглянув невролог та поставив попередній діагноз – менінгоенцефаліт.

Стан дитини постійно погіршувався, і виїзна реанімаційна бригада доставила її до нас. Дитина не могла дихати, не могла відкрити ротик, мала загальну слабкість. До лікарні її везли в супроводі реаніматолога з безперервною подачею кисню.

Її відразу госпіталізували в реанімаційне відділення та запідозрили правець. У дитини на світло, на шум безперервно виникали судоми. І все це супроводжувалося вираженим больовим синдромом.

Зі щеплень дівчинка мала лише БЦЖ, яке зробили ще в пологовому, жодних інших щеплень дитина не мала через недовіру матері до вакцинації. Консиліум лікарів, який включав невролога, інфекціоніста, епідеміолога, підтвердив діагноз – правець. Розпочали лікування.

Дитина 24 дні була на штучній вентиляції легень у штучній комі для попередження судом та неврологічних ускладнень.

Коли ви підтвердили клінічно діагноз «правець» та розповіли про нього батькам, яка була їхня реакція?

Я особисто попередив батьків, що діагноз 100% підтверджений, що лікарі зроблять все можливе, щоб врятувати дитину. Усі препарати є. Але зараження відбулося через ротову порожнину, і шанси отримати здорову дитину та й взагалі шанси на життя мінімальні. Але вони є, і їх треба використати. Якби дитина була вчасно вакцинована, тоді нічого цього б не було.

Звичайно, мама тоді сказала, що «і сама буду вакцинуватися і всіх знайомих буду переконувати, що це важливо». Так сталося, що гіркий досвід змінив думку мами про вакцинацію.

Розкажіть, як зараз почувається дитина?

Це були 24 дні безперервної складної роботи. 7 липня дитину виписали, і вона практично здорова. Дитина не має парезів (ослаблення, частковий параліч м’язів), паралічів, у повній свідомості, немає епісиндрому – тобто у неї немає судом.

Це, дійсно, унікальний випадок. Зі мною зв’язувалися американські лікарі. Питали, чи це правда, як нам це вдалося, і хотіли побачити листок призначень, адже це було практично на 100% ефективне лікування. Цей випадок матиме міжнародний резонанс.

А які можуть бути ускладнення при правці?

Це можуть бути парези та паралічі, епісиндром, розумова відсталість, когнітивні розлади тощо.

Вісім років тому в нас був випадок, коли дитина засунула собі в носик маленьку батарейку, яка залишалась там майже місяць, роз’їла носову перегородку і заразила її правцем. Дитина була надзвичайно тяжка. Нам вдалося її врятувати, але хвороба призвела до затримки у психічному розвитку.

А скільки коштувало лікування?

Лише одні ліки коштували приблизно 120 тисяч гривень. А якщо порахувати разом із вартістю кисню та амортизації апаратури, то лікування обійшлося в 150-160 тисяч гривень. Батьки не платили нічого.Лікування оплатили коштом Національної служби здоров’я України, обласної ради та міжнародних й українських спонсорів і волонтерів.

А як ви думаєте, що саме спрацювало на те, що вам вдалося витягнути дитину з того стану?

Нам пощастило, що дитину вчасно перевели в лікарню вищого рівня, де встановили правильний діагноз і відразу перевели дитину в медикаментозний сон. Дівчинка швидко отримала імунотерапію, успішну протиправцеву терапію, усе було зроблено вчасно. І в наявності були всі препарати для лікування правця. Практично кожен день біля дитини збирався консиліум, який вирішував, як далі змінювати лікування.

Тож спрацювали вчасна діагностика, хороша апаратура і наявність необхідних медикаментів, і звичайно, високий професіоналізм реаніматологів, які безперервно займалися цією дитиною.

У кого є найбільший ризик заразитися правцем? Бо люди часто думають, що це їх не стосується.

Правець стосується всіх. У цьому випадку дитина гралася в полі та занесла бруд руками до рота, в якому були ознаки стоматиту. Тобто правцем можна заразитися в будь-якому місці. Інфекціоністи говорять, що збудник правця не питає вік і професію. Наявність рани і контакт із землею може спричинити правець. Тобто, якщо невакцинована дитина грається на землі і в неї є ранки, то може бути правець.

Правцем можна заразитися також під час укусу тварин. Тоді, крім щеплень від сказу, вакцинують ще й від правця.

Що б ви сказали батькам, які відмовляються вакцинувати своїх дітей?

Я так і сказав батькам дівчинки, коли ми її виписували: «Одна маленька ін’єкція – і ці подвиги, які робили десятки людей, були б не потрібні».

У цивілізованих країнах процент вакцинації більше за 90%, і там немає таких ситуацій.

Коментар лікарки-епідеміологині Івано-Франківської обласної дитячої клінічної Євгенії Дмитрівни Чурпіти

Правець – це дуже серйозна інфекційна хвороба, яка спричиняє ураження нервової системи і може мати дуже важкі наслідки для здоров’я людей. Токсин, який виділяють бактерії Clostridium tetani, викликає розвиток судом і може призвести до інвалідності або смерті.

Заразитися правцем дуже легко – через будь-яку травму: укол цвяхом, поріз, скалка, якщо предмет, яким поранилася людина, забруднений землею, в якій живе бактерія.

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Діти дуже часто заносять інфекцію через ротову порожнину. Вони граються з різними предметами в землі, кладуть руки до рота. А в роті можуть бути стоматит, гінгівіт, які батьки можуть не відразу помітити. Так теж можна захворіти на правець.

Коли бактерія активно розмножується в тілі людини вона спричиняє дуже серйозні порушення функцій усього організму. Людина може мати настільки серйозний спазм м’язів обличчя, що не буде здатна відкрити рота. Судоми можуть бути такої сили, що людина вигинатиметься в дугу. Якщо в такому стані їй своєчасно не надати медичну допомогу, то наслідки будуть жахливі: або ламаються кістки, або людина помирає.

Для того, щоб убезпечити людей від захворювання на правець, ми проводимо вакцинацію від цієї небезпечної недуги. Основна мета щеплення – це створення індивідуального імунітету до хвороби. Вакцинація проти правця не створює колективний імунітет. Це суто індивідуальний захист.

У нас є дійсний календар профілактичних щеплень. Згідно з ним вакцинація від правця починається з 2 місяців вакциною АКДП, а далі в 4, 6 і 18 місяців. Разом із правцем ця вакцина захищає ще від дифтерії і кашлюка, і це створює надійний імунітет.

Наступна вакцинація - в 6 та 16 років. Після 16 років — дорослі люди мають вакцинуватися кожні 10 років вакциною АДП-М проти дифтерії та правця.

У країнах, які розвиваються, проводять профілактику правця у новонароджених. Це роблять шляхом щеплення вагітних. Ця тема актуальна і для нашої країни. Тому вакцинація тих жінок, які планують вагітність, обов’язково має передбачати і вакцинацію від правця.

Нагадаємо, наразі в Україні обов'язковими залишаються щеплення від десяти серйозних хвороб: кір; кашлюк; краснуха; поліомієліт; правець; туберкульоз; гепатит В; дифтерія; гемофільна інфекція та епідемічний паротит. Календар щеплень 2023 року - у матеріалі ТСН.ua.

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