Маленька Софійка не бачила першої в своєму житті весни: як родина із 17 дітьми тікала зі Святогірська

Родина Сербіних, яка виховує 17 дітей, тікала із Святогірська на Донеччині на Дніпропетровщину. Спочатку переселенцям було боляче кидати своє помешкання, яке облаштовували, а потім родина довго шукала новий будинок, оскільки багатодітній сім'ї знайти житло непросто.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Софії рік і вона найменша серед 17 дітей у родині Сербіних із Святогірська на Донбасі. Першу в житті весну вона не побачила, адже родина змушена була сидіти у підвалі. Після темного, без вікон, підвального життя, коли Софія разом з родиною сіла в евакуаційний автобус побачила сонце і не могла зрозуміти що це.

"Ми їхали в авто, вона побачила сонечко і намагалась зловити його проміння руками", - згадують родичі дівчинки.

Більшість дітей в родині Сербіних прийомні. Але мама Ірина називає усіх рідними. Дитячий будинок сімейного типу вона разом з чоловіком організували у 2006-му. З того часу в родині було 22 дітей. Ті хто виріс родину не покинули і вже із своїми сім'ями та дітьми продовжують жити разом з названими батьками.



У 2014-му, коли росіяни почали наступ на Донбас, родина зі Святогірська виїхала на кілька місяців. Так, думали, буде і цього разу і покидати свій будинок не поспішали. Хоча від перших днів повномасштабного наступу, росіяни обстрілювали місто "Градами" та ракетами.



Виїхати для них це означало покинути все: і господарство, і сад, і великий будинок, який зводили власними руками упродовж 15 років. Рішення ухвалювали усі разом і домовилися - разом будуть триматися і в евакуації. Ірина згадує, що всю дорогу від Святогірська до Дніпра вона проплакала.

"Діти мені сказали: мамо, наш дім там, де ти", - згадує Ірина.

Багатодітній родині волонтери допомогли знайти прихисток на перший час у Дніпрі, але для цього треба було жити по різних оселях. Знайти житло для великої родини було вкрай складно.

Вони не припиняли пошуки кілька місяців. І нарешті знайшли дім на Дніпропетровщині. У ньому треба було ще доробити ремонт, купити меблі і платити за нього чималу для родину суму - але головне для Сербіних було те, що вони зможуть жити разом. Жінка розповідає, що вони дуже вдячні власнику будинку за те, що пустив їх з дітьми. Родина платить за оренду тисячу доларів на місяць. Допомагають їм старші діти та куми.

В Україні нараховують таких 1302 дитячих будинків сімейного типу, де виховують понад 9 тисяч дітей. Понад 300 таких родин через війну виїхали за кордон. Для тих, що залишись і тимчасово переміщені, волонтери допомагають оплачувати оренду, а в уряді розробляють програму соціального житла. Родина Сербіних теж розраховує на допомогу у майбутньому.

Поки ж на орендовану кухню ще довозять необхідне обладнання. За головну тут бабуся Тамара, якій 84 роки. Їй допомагають усі дівчата: печуть і готують разом для великої родини. Двоє старших синів з родини воюють. Серед менших - Рома головний у догляді за найменшою Софією. Тато разом з іншими хлопцями відповідальні за усю господарську роботу. Ремонтують, вставляють, оздоблюють - усі розуміють, що вони тут надовго.

Святогірськ деокупований уже понад місяць, але там усе знищено і все ще тривають розмінування. Від сусідів Сербіни знають - їхній дім постраждав від обстрілів, але вони не полишають надії все ж таки туди повернутися

На новому місці родина, як і у рідному Святогірську, продовжує волонтерити. Діти пакують продуктові набори, а мама стала коодинаторкою фонду, який евакуює людей із прифронтових селищ. Єдине фото, яке взяли діти із собою з дому - спільне родини з ювілею бабусі.

Пані Тамара постійно згадує про те, що народилася під час Другої світової і не уявляла, що знову доведеться усе це пережити. Нині Сербіни готуються до непростої зими на новому місці. Думають про опалення та уже облаштували окремі кімнати для хлопців і дівчат, а у вітальні - місця для навчання.

Історії переселенців в Україні

Українці через напад Росії на Україну змушені тікати від постійних обстрілів та шукають нових прихистків.

Так, на Волині завдяки шведським меценатам вдалося збудувати містечко для понад 150 внутрішніх переселенців. Тут житимуть 300 осіб, а це понад 50 українських сімей, які втратили житло через повномасштабне вторгнення Росії.

У Чернівецькій області переселенців селять до приватних будинків, у яких ніхто не живе. Люди вдячні місцевим та наголошують, що до них тут добре ставляться.

У Львівській області переселенці викупили закинуту ферму та самостійно будують тут своє поселення. Тут мешкають майже сотня людей.

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