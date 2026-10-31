Маленька Злата прожила лише один день: що відомо про гучну трагедію на Житомирщині та що сталося

У Коростені Житомирської області розслідують смерть новонародженої дитини, яка прожила менше доби / © ТСН

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На Житомирщині, у місті Коростень, днями сталася трагедія, яка набула розголосу у соцмережах — у пологовому відділенні місцевої лікарні начебто через недбалість лікарів та начебто через відсутність автівки, на якій мали приїхати реаніматологи, померла новонароджена дівчинка. За словами 30-річної породіллі Тетяни, дитина отримала під час кесаревого розтину тяжку травму — жінка, спираючись на висновок патологоанатома, каже, що дитині звернули шию. Зараз у родині породіллі переймаються тим, щоб справа, яку вже розслідують правоохоронці, не «зам’ялась», оскільки вважають, що під загрозою може перебувати здоров’я інших породіль та немовлят.

ТСН.ua звернувся до всіх сторін, які мають відношення до цієї трагедії.

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«Перший раз я потрапила до лікарні у вересні з тиском, була там два тижні, і мене виписали. Потім, вже 3 жовтня, я потрапила до лікарні знову з тиском. І перебувала там до пологів під наглядом лікарів», — розповідає Тетяна.

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Та продовжила: «За декілька днів я зрозуміла, що щось пішло не так. 19 жовтня мені повідомили, що 23 числа буде кесарів розтин. Але 19 жовтня ввечері у мене почалися перейми, з’явився нестандартний біль в боці. Зі своїми скаргами я звернулася до чергового лікаря, він почав нервувати та телефонувати завідувачці відділенням. У мене запитали, що якщо можу терпіти до ранку, то терпи. Думаю, що хтось повинен був приїхати на допомогу черговому лікарю, але ніхто не приїхав».

Далі, за словами породіллі, події розгортались так: «Зранку мені сказали, що будуть робити „кесарево“. За даними останнього УЗД, яке було 22 вересня, мені було відомо, що дитинка не маленька. Я повідомила це, але всерйоз мої скарги не сприймали. 20 жовтня мені зробили «кесарево», але я розуміла, що щось йде не так. У мене була друга така операція в житті. Склалося враження, що я зараз злечу з операційного столу. Дитину дуже тяжко діставали. Вона народилася, її швидко реанімували, дівчинка закричала, мені дали її поцілувати і забрали. Це був перший та останній раз, коли я бачила свою дитину».

Після цього, за словами Тетяни, їй повідомили, що дитина велика і вона не може дихати самостійно, тому перебувала на допоміжному апараті: «Мене заспокоювали. А вранці почалося пекло — мені сказали, що шансів у дитини 50 на 50. Додам, що ввечері 20 числа хотіли, щоб приїхав реаніматолог з іншої лікарні, але там сказали, що немає машин і можливості. Вранці у дитини почало «буксувати» сердечко і потім, коли реаніматолог приїхав, десь о 10-11, то вже було пізно. Дитину реанімували три рази, але врятувати не змогли. Прийшли в палату і сказали, що її не стало».

Могила Злати, яка прожила менше доби. Фото надано мамою дитини. Колаж ТСН.ua

За словами Тетяни, офіційною попередньою причиною смерті дитини є пологова травма, пов’язана з шийним відділом хребта.

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«Простими словами — це коли голова закинута назад, звернута. Коли дитину, мабуть, тягнули, то звернули шию», — припускає Тетяна.

До цього вона додає: «Я цікавилася у дитячого невролога. Він мені сказав, що на його думку, дитину можно було врятувати, якщо б вчасно приїхав реаніматолог. Хочу сказати, що неонатолог звонила, кричала і просила. Дай Бог їй та медсестрі здоров’я. Але ніхто тоді не їхав, приїхали на наступний день. Вже було пізно».

Резюмуючи, Тетяна припускає, що якщо їй зробили би кесарів розтин раніше, то трагедії могло не бути.

«На мій погляд, справедливістю у цій ситуації може бути покарання винних. Я ніколи би не наважилася розповідати про це, але на цьому наполягли мої рідні. Вони наполягли на тому, що не можна таке залишати без уваги. Хочу вберегти від такого досвіду інших дівчат, оскільки це — страшне горе. Просто хочу справедливості», — каже породілля.

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Про свою дитину, яку бачила лише миль, Тетяна розповідає, що назвали її Златою.

«Це була дуже очікувана дитина», — розповіла нам Тетяна.

Також вона додала, що її чоловік є військовослужбовцем, який зараз перебуває на нульовій бойовій позиції.

«Мій чоловік тримає «нуль», він не зміг перебувати поруч зі мною, оскільки його ще не вивели з позиції, оскільки це дуже важко. Він навіть не зміг бути на похоронах нашої дівчинки», — зі сльозами на очах розповідає Тетяна.

Чи була лікарська помилка: версія лікарні

Завідувачка відділенням, яка, за словами Тетяни, приймала пологи, Валентина Картавих, коротко відповіла в коментарі для ТСН.ua: «Звертайтесь, будь ласка, до мого керівництва» та поклала слухавку.

Своєю чергою, генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун прокоментував ситуацію так: «На жаль, сталася така трагедія. У першу чергу я хотів би висловити щирі співчуття матері та родичам тієї дитини. Дитина прожила менше доби. 20 жовтня відбулись пологи, дитина народилась доношеною, здоровою. На наступний після пологів день її стан погіршився, і вона померла. У нас ще немає кінцевого результату розтину, але попередньо відомо, підкреслюю слово попередньо: пологова травма, перерозтяження шийного відділу хребта. На жаль, таке буває в медицині. Кесарів розтин взагалі у 6 разів більш травматичний, ніж звичайні пологи. У породіллі це був другий кесарів розтин. Дитина народилась вагою 5 кілограмів, достатньо великою. Дуже важко проходили ці пологи. Бригада, яка приймала пологи — це дуже досвідчені та професійні лікарі. Йдеться про завідувачку відділенням, неонатолога та гінеколога».

На питання про те, чи була лікарська помилка, керівник лікарні відповідає так: «Ми провели розслідування та медичну раду в лікарні. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, тривають експертизи. Чи була лікарська помилка чи не було її — я цього сказати поки не можу. Думаю, що будуть певні кадрові рішення. Є суспільний резонанс. Але чи це покращить це ситуацію та чи поверне це дитину? Ні, не поверне. Я розумію горе батьків, тому щиро хочу сказати, що ніхто нічого не приховує. Все зафіксовано, ми сприяємо відповідним органам. На жаль, маємо таку трагедію. Будемо чекати, що покаже експертиза та розслідування. Чи можна було уникнути трагедії: покаже експертиза. Повторюсь, що це був другий кесарів розтин, на матці був рубець, пологи були важкими. Можливо, в теорії могли уникнути того, що сталось. На практиці сталось те, що сталось. Крім того, день був важким. Відключали світло, але у нас є Tesla (джерело електроживлення), було увімкнено генератор, долучили всіх лікарів, щоб врятувати дитину. Але на жаль…»

Через смерть дитини відкрили кримінальну справу

У Житомирській обласній прокуратурі повідомили, що вже відкрили та розслідують кримінальне провадження за фактом смерті новонародженої. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця обласної прокуратури Ганна Островська.

«Під час моніторингу соціальних мереж прокурори виявили публікацію про ймовірну лікарську недбалість, яка могла призвести до смерті новонародженої дитини у пологовому відділенні Коростенської лікарні. За цим фактом Коростенська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України). У межах досудового розслідування перевірять усі обставини, викладені в публікації, та нададуть їм належну правову оцінку. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва Житомирської обласної прокуратури», — повідомили у прокуратурі.



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