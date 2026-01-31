ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
496
Час на прочитання
2 хв

Маленьке диво посеред блекауту: як читачі ТСН.ua врятували 73-річного дідуся від холодного полону

Енергетичний колапс у Києві б’є по найслабших. Поки влада звітує, пенсіонер на Данькевича місяцями виживав у темряві через борги. Його пенсії не вистачало навіть на світло. Як читачі нашого сайту врятували чоловіка від замерзання замість соцслужб.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Пенсіонеру з Троєщини повернули світло

Анатолій Семяновський, якому повернули світло до оселі

Від енергетичної кризи та сильних морозів у Києві найбільше страждають самотні та літні люди. Особливо важкою є ситуація для таких категорій людей, які мешкають на столичній Троєщині, де зараз з електрикою та теплопостачанням найгірше у місті.

Показовою є історія діда Толі, який мешкає по вулиці Данькевича у Деснянському районі. Нагадаємо, що районом керує Максим Бахматов, якого призначив на посаду президент Зеленський.

30 років стажу та життя без світла за борги

Анатолію Васильовичу Семяновському — 73 роки. З сумом в очах він розповідає, що похоронив дружину і дітей. І зараз залишився зовсім один. Чоловік має проблеми з колінними чашечками і йому важко самостійно пересуватися. Тому майже увесь час перебуває у холодній квартирі.

Дідусь зі своїм котиком Тохою

Дідусь зі своїм котиком Тохою

Розповідає, що коли був молодим і здоровим — увесь час працював. На роботу пішов одразу, як закінчив київську школу №189. Спочатку працював на завод «Арсенал», а потім влаштувався водієм АТП 0904 і пропрацював 30 років.

Але найстрашніше у цій історії те, що чоловік живе без електрики тривалий час. В його оселі на Троєщині світло зникло не після масованого російського обстрілу, а його відрізали через борги у 12 тисяч гривень.

«Не платив, бо маю пенсію 4 тисячі гривень, як на ці гроші прожити?», — розповідає чоловік.

«Гріємо одне одного з котом»: виживання на Данькевича

Зараз чоловіку допомагають сусіди, які часто до нього навідуються, а соціальні працівники приносять теплу їжу. Але за цей час ніхто з чиновників не поцікавився, чому у чоловіка немає світла, чому йому не нараховують субсидію, чи живий він ще у своїй квартирі на вулиці Данькевича.

На питання, як чоловік виживає у квартирі без тепла та світла, пенсіонер каже — «якось так».

«Вдягаю декілька одежин, вкриваюсь одіялом — якось так. Живий. Маю товариша — кота Тоху. Дуже розумний котик, він і гріє мене, а я його», — каже дідусь.

Пенсіонер категорично не хоче виїжджати з квартири, каже, якби хоч світло було — можна було триматись та жити далі. А ще дуже дякує своїм сусідам, які до нього навідуються та допомагають теплими речами та добрим словом.

Маленьке диво серед пітьми

Читачі ТСН.ua здійснили мрію Анатолія Васильовича в останні дні січня і повернули до його оселі світло. За короткий термін вдалося зібрати потрібну суму коштів, щоб погасити усі комунальні борги чоловіка.

Коли до квартири повернули світло і чоловік одягнув новий і теплий спортивний костюм, дідусь аж сяяв від щастя, і, здається, що навіть трішки забувся про свого котика Тоху, котрого теж не обділили увагою. «Дякую всім за допомогу, я по-справжньому щасливий», — зауважив Анатолій Васильович.

Дата публікації
Кількість переглядів
496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie