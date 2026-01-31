Анатолій Семяновський, якому повернули світло до оселі

Від енергетичної кризи та сильних морозів у Києві найбільше страждають самотні та літні люди. Особливо важкою є ситуація для таких категорій людей, які мешкають на столичній Троєщині, де зараз з електрикою та теплопостачанням найгірше у місті.

Показовою є історія діда Толі, який мешкає по вулиці Данькевича у Деснянському районі. Нагадаємо, що районом керує Максим Бахматов, якого призначив на посаду президент Зеленський.

30 років стажу та життя без світла за борги

Анатолію Васильовичу Семяновському — 73 роки. З сумом в очах він розповідає, що похоронив дружину і дітей. І зараз залишився зовсім один. Чоловік має проблеми з колінними чашечками і йому важко самостійно пересуватися. Тому майже увесь час перебуває у холодній квартирі.

Дідусь зі своїм котиком Тохою

Розповідає, що коли був молодим і здоровим — увесь час працював. На роботу пішов одразу, як закінчив київську школу №189. Спочатку працював на завод «Арсенал», а потім влаштувався водієм АТП 0904 і пропрацював 30 років.

Але найстрашніше у цій історії те, що чоловік живе без електрики тривалий час. В його оселі на Троєщині світло зникло не після масованого російського обстрілу, а його відрізали через борги у 12 тисяч гривень.

«Не платив, бо маю пенсію 4 тисячі гривень, як на ці гроші прожити?», — розповідає чоловік.

«Гріємо одне одного з котом»: виживання на Данькевича

Зараз чоловіку допомагають сусіди, які часто до нього навідуються, а соціальні працівники приносять теплу їжу. Але за цей час ніхто з чиновників не поцікавився, чому у чоловіка немає світла, чому йому не нараховують субсидію, чи живий він ще у своїй квартирі на вулиці Данькевича.

На питання, як чоловік виживає у квартирі без тепла та світла, пенсіонер каже — «якось так».

«Вдягаю декілька одежин, вкриваюсь одіялом — якось так. Живий. Маю товариша — кота Тоху. Дуже розумний котик, він і гріє мене, а я його», — каже дідусь.

Пенсіонер категорично не хоче виїжджати з квартири, каже, якби хоч світло було — можна було триматись та жити далі. А ще дуже дякує своїм сусідам, які до нього навідуються та допомагають теплими речами та добрим словом.

Маленьке диво серед пітьми

Читачі ТСН.ua здійснили мрію Анатолія Васильовича в останні дні січня і повернули до його оселі світло. За короткий термін вдалося зібрати потрібну суму коштів, щоб погасити усі комунальні борги чоловіка.

Коли до квартири повернули світло і чоловік одягнув новий і теплий спортивний костюм, дідусь аж сяяв від щастя, і, здається, що навіть трішки забувся про свого котика Тоху, котрого теж не обділили увагою. «Дякую всім за допомогу, я по-справжньому щасливий», — зауважив Анатолій Васильович.