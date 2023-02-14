Юні винахідники привезли до України з міжнародних змагань срібло та бронзу: чим діти дивували світ

Серед цікавих наукових розробок юних дослідниць є і такі, що можуть вирішити актуальні проблеми сьогодення.

Українські школяри змагалися на Міжнародній науковій виставці в Тайбеї, де учасники з 20 країн світу презентували 235 проєктів і серед них 4 українські роботи. Одна з них - робота 11-класниці з Києва - екоматеріал з агровідходів, йдеться в ТСН.

Марія Годованець продемонструвала свою розробку ще восени в студії ТСН. “Цей матеріал складається з відходів сільського господарства – він є абсолютно біорозкладним”, - розповідає школярка про свій екоматеріал з насіння, соломи та квасолі.

З нього можна створювати горщики та посуд, який не шкодить навколишньому середовищу та є безпечним для людей. Марія каже, відчувала неабияку відповідальність представляти Україну під час війни на виставці. “Підходять люди і розпитують про нашу країну, про нашу культуру, про війну”, - каже дівчинка.

“Юкрейн? А як ви зараз готуєте дітей? А як ви працюєте без електроенергії, світла? Це напевне дуже складно? Вони всі знають про Україну і всі дуже сильно нас підтримують… Вони взагалі в захваті, що Україна сьогодні бере участь в міжнародних подіях. Їм здавалося, що це неможливо”, - розповідає провідна фахівчиня міжнародного відділу Малої академії наук Анастасія Венчковська.

Директорка Київської Малої академії наук з гордістю розповідає про свою вихованицю. “Це таке уособлення, як на мене, того, до чого ми маємо мріяти і рухатися далі. Вона прийшла в 21 році, за цей рік вона змогла від дослідження перейти до конкретних проєктів, які вона готова вже захищати на міжнародному рівні”, - каже Ірина Поліщук.

Серед цікавих наукових розробок юних дослідниць є і такі, що можуть вирішити актуальні проблеми сьогодення. “Якраз я згадувала про цю дівчинку, яка зробила винахід – яким чином перетворювання коливання гілок дерев у енергію – зараз, коли ми всі потерпаємо від відсутності світла – це дуже актуально”, - Ірина Польщук.

В складі української делегації було четверо учасників, які вибороли почесні друге та третє місця. Марія здобула - срібну нагороду, а Назар Олійник, що досліджував рівень забрудненості повітря на Полтавщині - бронзову.

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