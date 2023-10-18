Маленькі волонтери: діти із села на Запоріжжі організували блокпост та збирають гроші на ЗСУ

У селі Біленьке Запорізької області школярі облаштували блокпост та збирають гроші на ЗСУ. Свою команду вони назвали "Біленьківські вовки" та уже зібрали 5 тисяч гривень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Школярі на Запоріжжі зупиняють автомобілі на блокпосту та пропонують водіям задонатити на ЗСУ. За командира на блокпосту Микита. Його батько вже понад півтора року захищає Україну у складі 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії. Тому син вирішив підтримати усіх військових.

Юлія та Микита Тимофіїви

"Ми збираємо на госпіталь та ЗСУ. Ми хочемо допомогти військовим, які зараз страждають", - каже житель села Біленьке Микита Тимофіїв.

Мати Микити - Юлія Тимофіїва каже, що її син дуже сумує за батьком-військовим, якого за півтора роки родина бачила лише двічі. Кілька тижнів тому разом із друзями Микита створив блокпост "Біленьківські вовки".

Спочатку пост був непомітним та маленьким. Та завдяки допомозі дорослих тепер блок пост видно здалеку. Мами разом із синами шукали шини, зробили плакати із зображенням "Біленьківських вовків" та встановили прапор.

"Думаю, що це не кожний дорослий зможе, а діти на таке насмілились створити блокпост ми їх тільки підтримуємо", - каже Юлія Тимофіїва.

Зібрані гроші передають волонтерам, вони закуповують необхідне для військових. Діти вже зібрали на потреби ЗСУ понад 5 тисяч гривень. Зараз їхня мета - 20 тисяч.

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