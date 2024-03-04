Маленьку дівчинку тримали під землею кілька діб: ця історія шокувала Україну (фото, відео)

На Миколаївщині 8-річна дівчинка кілька діб просиділа під землею, викрадача вже затримано і ви будете шоковані, коли дізнаєтеся, хто він! Аби скоїти задумане, він вирив під землею справжній бункер. Моторошні подробиці злочину – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Пошуки зниклої дитини

Її шукали кілька діб. Ще 1 березня 8-річна дівчинка раптово зникла з дому. Поліцейські одразу кинулися на пошуки малої. Адже велику роль у таких справах грає час.

Правоохоронці обстежили усі будівлі та приміщення селища і його околиці у радіусі 5 км, також оглянули колодязі, лісосмуги, пустирі та поля. Територію відстежили і за допомогою аеророзвідки.

Кого запідозрили рідні?

Подія трапилася на Миколаївщині в одному з сіл Березнегуватської громади. Рідні розповіли поліцейським, що у викраденні дитини підозрюють колишнього співмешканця її бабусі, який тривалий час мешкав разом із сімʼєю. І, власне, не прогадали. Підозрюваного вже затримали і той зізнався у викраденні дитини. Він навіть у подробицях розповів, як це було.

Де викрадач заховав дитину?

Бункер був замаскований серед поля. Зловмисник готувався до злочину не один день, утім наміри досі не пояснив. Принаймні у поліції подробиць наразі не розсекречують. Лише зазначають, із дівчинкою, на щастя, усе добре. Зараз дитина у лікарні, з нею працюють психологи. Чоловіку загрожує тюрма.

Такий вигляд мав бункер, в якому викрадач тримав дівчинку / Фото: Поліція Миколаївської області

За процесуального керівництва обласної прокуратури поліцейські повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Бункер, в якому викрадач тримав дівчинку / Фото: Поліція Миколаївської області

Трагедія у Дніпрі

Нагадаємо, що подібний випадок нещодавно сколихнув всю Україну. Тоді, на жаль, історія з Дніпра закінчилася трагічно. Зниклу 11-річну Марійку шукали кілька діб і поліцейські, і просто небайдужі. На жаль, дитину знайшли уже мертвою. Дівчинку виявили в канаві з тілесними ушкодженнями. Вона не дожила усього один день до свого дня народження. Підозрювати у вбивстві стали 23-річного хлопця, саме з ним дитину бачили напередодні місцеві.

Подробиці моторошного вбивства дитини

Молодик визнав свою провину, показав місце вбивства та знаряддя. За даними слідства, ввечері 29 січня він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дитиною, і під час конфлікту завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинки, від яких вона і померла. Він бив із такою силою, що ніж зламався. Після цього вбивця холоднокровно перетягнув її тіло в канаву та втік, навіть не намагаючись врятувати. До слова, раніше підозрюваний вже був у полі зору поліції, однак судимостей не мав. Також відомо, що він був знайомий із дівчинкою до цього фатального дня, а от через що зчинилася сварка зі смертельним кінцем – наразі невідомо.

Дитина натерпілася за життя і від матері?!

Тепер хлопець може сісти за грати на 15 років, а то й довічно. Тим часом, усі, хто знав 11-річну Марійку, кажуть, у неї була непроста доля, мати не дивилася за дитиною, тож вона часто просила їсти в інших.

Що буде з мамою дівчинки?

Тож правоохоронці взялися і за батьків. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України щодо матері дівчинки за невиконання батьківських обов'язків. Подробиці розповів начальник поліції Дніпропетровщини Олександр Ганжа.

"Стосовно матері дівчини було складено неодноразово протоколи, останній був наприкінці 2023 року. Дівчинка не раз покидала домівку, неодноразово поліцейські встановлювали її місцеперебування, неодноразово писались протоколи. Неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб, служб з питань неповнолітніх. За останні чотири місяці було складено стосовно матері чотири протоколи", – повідомив Ганжа.

Куди дивилися соцпрацівники?!

Отож, питання – куди дивилися соцслужби й чому вчасно не забрали дитину з родини, коли навіть є море свідків того, як матір виганяла доньку з дому й навіть не давала їсти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Маленьку дівчинку ТРИМАЛИ ПІД ЗЕМЛЕЮ кілька діб! Ця історія шокувала Україну!"

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які фільмували порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.

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