Мали слухати справу про статус української мови: судді заблокували роботу Конституційного суду

У Конституційному суді ТСН підтвердили, що заплановані засідання відкладено до кінця дня.

Роботу Конституційного суду України заблоковано. За інформацією ЗМІ, 6 суддів саботують розгляд питань і вимагають участі в засіданнях відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це 10 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також читайте У ексголови Конституційного суду проводять обшуки в усіх будинках - адвокат

На сайті установи зазначено, що розгляд питань порядку денного відкладено. Зранку там мали слухати справу про функціонування української мови як державної. У Конституційному суді ТСН підтвердили, що заплановані засідання відкладено до кінця дня. Причину не коментують. Ми намагалися зв'язатись із суддями, які, за інформацією ЗМІ, блокують засідання, а також заступником голови КСУ Сергієм Головатим, проте на дзвінки вони не відповідають.

Новини України: роботу Конституційного суду заблоковано

Нагадаємо, колишній голова КСУ Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні. Рік тому президент України підписав указ про відсторонення Тупицького з посади після рішення КСУ, яке скасувало електронне декларування чиновників.

Також ДБР одночасно провело 13 обшуків через справу Тупицького.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання