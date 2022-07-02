Малиновий бізнес: чому у розпал сезону ягода стала дефіцитом, а ціни на неї – космічні

Малиновий бізнес: чому у розпал сезону ягода стала дефіцитом, а ціни на неї – космічні

В Україні стартував сезон малини. Проте ароматну літню ягоду треба ще пошукати по базарних ятках, адже зараз її поки що мало, а ціни – космічні.

Як вплинула війна на малиновий бізнес українських фермерів і коли зможемо поласувати ягодою без втрат для гаманця, йдеться в ТСН.

Пан Ігор з Тернопільщини вже 7 рків вирощує малину. За цей час в ягідному кооперативі було різне – але комплекс проблем, який є зараз – максимальний за весь час роботи.

"По-перше, коливання курсу. По-друге – логістика суттєво подорожчала. І плюс стоять корки перед кордоном", – розповідає фермер.

А ще до цього треба додати засоби захисту рослин і добрива, які подорожчали у рази. Але і це не головне.

"Найсуттєвіший чинник – під час війни люди масово виїхали за кордон. І питання – хто цю ягоду буде збирати в цьому році", – розмірковує Ігор.

А збирачі малини – переважно жінки. І вони полишили україну через війну. Тож треба наймати нових робітників. Усе це буде впливати на ціну ягоди. Майже 95% малини з цього кооперативу їде за кордон. По якій ціні цього року – фермери ще не знають.

"Ми продавали до Польщі, Німеччини і одна фура поїхала в Ірландію. В цьому році будем бачити, як воно буде виходити", – говорить фермер.

За кордон продукція їде вже замороженою. І переважно так працюють всі виробники малини в Україні. Але поки ще не запрацювали на повну заводи з переробки – тобто заморозки – свіжа ягода йде на ринок.

"Двісті гривень кілограм, 180 за кілограм. Залежить від малини", – розповідає продавчиня на ринку. А значно більша і красивіша малина коштуватиме 300-350 гривень за кіло – це на гуртовому ринку.

Поласувати малиною можна звичайно і в менших обсягах. Пластиковий стаканчик на стихійному ринку коштуватиме 50 гривень.

"Весна і початок літа не були такими сприятливими. Це було головною причиною того, що перші збори малини були досить дорогі для споживач", – пояснює експерт плодоовочевого ринку Олександр Хорев.

За логікою, ціни у розпал сезону мають знизитися. А це вже через кілька тижнів. Утім головний чинник – воєнні дії – впливатиме і на ціни, і на спроможність людей купувати вітамінні ягоди.

Раніше повідомлялося, чим потрібно зараз підгодувати малину, щоб було багато ягід.

Читайте також: