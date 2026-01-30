Малюки-близнюки, які йшли пішки на 7 поверх стали зірками Мережі: що про них відомо

Брати-близнюки з Києва / © ТСН

Реклама

Відео, як дворічні близнюки Ярослав та Святослав без жодної сльозинки та з неймовірною впертістю долають важкий шлях пішки аж на сьомий поверх, розчулило користувачів.

ТСН вирішила познайомитись із хлопцями та їхньою родиною ближче.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Реклама

10 хвилин сходження: «хто є хто?»

Вони живуть у звичайній столичній багатоповерхівці. Спуск із сьомого поверху займає близько 10 хвилин. Саме на сходах ми і знайомимося: це Святослав і Ярослав. Хлопці впевнено крокують поруч із мамою Танею, долаючи височезні для них сходинки. Тато Андрій поруч, але не допомагає — дітей змалечку виховують самостійними.

Тетяна, мама близнюків: «Сусіди пропонують допомогу, але вони не дуже йдуть до чужих. Тому легше самій з ними спуститися, ніж слухати потім їхні крики».

Близько тижня тому відео, де ці двоє долають такий самий шлях, але нагору, підірвало соцмережі. На кадрах хлопці мужньо йдуть самі, аж поки сили не покидають їх.

«Спина мокра, волосся мокре»: випробування для мами

Мамі доводиться нести малюків на руках по черзі. Дорогою вони вивчають цифри, рахуючи кожен поверх. Коли цей марафон закінчується, хлопці бурхливо радіють та кричать «ура!». Проте для Тетяни це щоденний фітнес на межі можливостей.

Реклама

Тетяна, мама близнюків: «Хлопці малі, але кремезні — 14 і 14,5 кілограмів. Це дуже непросте випробування».

Два серцебиття під час війни

Тетяна завагітніла вже під час повномасштабного вторгнення. Згадує перше УЗД із трепетом і шоком.

Тетяна, мама близнюків: «Прийшла на УЗД, думаю — хоч би там все було добре... А лікарка каже: два серцебиття! Я кажу — що?! В мене серце в п'ятки, відправили міряти тиск».

Чоловік Андрій заспокоїв дружину своєю філософією: «Прорвемося».

Реклама

Зараз він працює, аби утримувати велику родину, а Тетяна займається щоденною рутиною, яка стає вдвічі важчою, коли діти хворіють і обидва одночасно просяться на руки.

Життя без газу та страх темряви

Родина вчиться долати нинішні складнощі. Найбільше малюки не люблять темряву, тому батькам довелося викроїти кошти на зарядну станцію. Але найскладніше — це харчування, адже в будинку немає газу.

Тетяна, мама близнюків: «Готувати — це найскладніше. От коли тривога, думаємо: йти в садок чи ні? Я думаю — краще хай ідуть, бо там є опалення і їх точно погодують. А вдома я не знаю, чим їх годувати, коли світла й електрики нема».

Попри всі випробування, батьки запевняють — вони щасливі, бо любові в домі стало втричі більше. А несподіваній популярності відео радіють з особливої причини.

Реклама

Андрій та Тетяна: «Залетіло саме те відео, де вони тримаються за поручні. Думаю, це допоможе донести всьому світу, що у нас твориться і в яких умовах змушені жити українські діти».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 30 СІЧНЯ