"Мало бомблять": на Вінниччині викрили колаборантку, яка закликала РФ ще більше обстрілювати Україну

У Вінницькій області правоохоронці викрили 38-річну колаборантку, яка виправдовувала збройну агресію РФ.

Про це йдеться в ТСН.

"Мало бомблять", – це слова жительки Вінниччини.

Жінка у соцмережах виправдовувала російську агресію та раділа, коли в Україну летіли ракети. Не відмовилася від своїх слів, навіть коли до неї прийшли поліцейські.

"Так, я підтримую Путіна, і що? Бо я сама виросла в Росії. І що, що ви мені зробите?", – нахабно відповідала правоохоронцям жінка.

Колаборантці повідомили про підозру. За підтримку Росії їй загрожує кримінальна відповідальність, виправні роботи або арешт на пів року.

Нагадаємо, що у Миколаєві засудили до 5 років корегувальника РФ, який закликав скинути на Київ атомну бомбу і ставити портрети Путіна.

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