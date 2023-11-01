"Мало бомблять": на Вінниччині викрили колаборантку, яка закликала РФ ще більше обстрілювати Україну

Жінка у соцмережах виправдовувала російську агресію.
У Вінницькій області правоохоронці викрили 38-річну колаборантку, яка виправдовувала збройну агресію РФ.
Про це йдеться в ТСН.
"Мало бомблять", – це слова жительки Вінниччини.
Жінка у соцмережах виправдовувала російську агресію та раділа, коли в Україну летіли ракети. Не відмовилася від своїх слів, навіть коли до неї прийшли поліцейські.
"Так, я підтримую Путіна, і що? Бо я сама виросла в Росії. І що, що ви мені зробите?", – нахабно відповідала правоохоронцям жінка.
Колаборантці повідомили про підозру. За підтримку Росії їй загрожує кримінальна відповідальність, виправні роботи або арешт на пів року.
Нагадаємо, що у Миколаєві засудили до 5 років корегувальника РФ, який закликав скинути на Київ атомну бомбу і ставити портрети Путіна.
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