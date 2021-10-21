Мало туристів та вплив уранових шахт: чому на Кіровоградщині найнижчий рівень захворюваності на COVID-19

Мало туристів та вплив уранових шахт: чому на Кіровоградщині найнижчий рівень захворюваності на COVID-19

За минулу добу не зафіксовано жодної смерті від коронаврусу, біля лікарень - відсутність черг "швидких".

Попри те, що сусідні регіони вже палають, до Кіровоградщини хвиля не докотилася. Біля приймального відділення головної "ковідної" бази Кропивницького – ні ажіотажу чи навіть пожвавлення.

Про те, чому Кіровоградщина довше за всіх пручається коронавірусній хвилі – 20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами головного лікаря Центральної міської лікарні Олександра Артюха, станом на 20 жовтня у лікарні - біля 70 "ковідних" хворих, що становить біля 30% від заповнюваності ліжок.

Медики сподіваються, що як і навесні, медичного колапсу в лікарнях не буде і запевняють, що у місті достатньо медичного персоналу, потужностей лікарні.

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Розповсюдження хвороби гальмують передусім жорсткі обмеження у міському транспорті - певні у міськраді Кропивницького.

Комунальні автобуси і тролейбуси їздять напівпорожніми. На зупинках - черги. Люди невдоволені, але вже звикли і змирилися.

Черги і біля центрів вакцинації. Попри те, що місто у "жовтій" зоні і особливих обмежень невакциновані поки не відчувають – кількість охочих щепитися зросла утричі.

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Наразі третина містян вже щеплені. З них значна частина - літні люди. Пенсіонерів вакцинують просто біля їхніх будинків. Для цього були організовані виїзні пункти вакцинації в комунальному транспорті, які виїжджали саме в мікрорайони приватного сектору, де мешкає переважна більшість населення пенсійного віку. Це теж рятує лікарні від напливу пацієнтів – припускають в міському управлінні охорони здоров'я.

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