Малюк біженців із Маріуполя став єдиним новонародженим в новорічну ніч у Дніпрі: в цьому бачать символізм

Немовля, яке охрестили передвісником перемоги та символом нескореності, з’явилося на світ у Дніпрі. Це була перша за чверть століття новорічна ніч у місті, коли народився лише один малюк. Син подружжя, яке дивом вибралося з Маріуполя і через окупантів утратило геть усе, йдеться в ТСН.

Що народить о першій годині нового року та ще й єдина на весь Дніпро, пані Ольга не уявляла. “Ми мали спільні пологи, тому під звуки курантів ми були удвох. Моє бажання одразу збулося. Це частка моя! Це дуже довгоочікувана дитина! Дуже! Наш подаруночок цього року”, - каже жінка.

Виховували шістнадцятирічну доньку, мали власний бізнес, тішилися затишною домівкою, та щасливий світ цієї родини зруйнували окупанти. Разом з дівчинкою подружжя заледве вибралося зі зруйнованого міста.

“Вони працювали. Приватні підприємці. В перші дні війни в них все згоріло. Майже місяць вони не могли виїхати, бо були там російські ракети, було дуже страшно. І от вони все починають з нуля. І от дитина - це як подарунок долі за ті страждання, будемо сподіватися, які вони залишили в тому році”, - кажуть лікарі.

Вже на Дніпропетровщині родина почала життя з нуля. Сил додавало очікування сина та підтримка навіть геть не знайомих людей, розповіла породілля лікарям. “Вона приїхала надвечір 31 грудня. У неї буди перейми. Вона добре народила. Дитина з нею від самого початку. Мати і дитина почуваються добре. Гарно їсть, гарно спить. Такий голосистий, гарна, активна дитина”, - констатують медики.

Пані Ольга вірить, що в її Данилка буде щаслива доля. А рідний Маріуполь він обов’язково ще побачить звільненим від чужинців і цілком мирним.

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