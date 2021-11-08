Малюк горів живцем, поки його мама ходила по воду: подробиці трагедії на Львівщині

Малюк горів живцем, поки його мама ходила по воду: подробиці трагедії на Львівщині

Від бараку, де згоріла дитина не залишилося ні сліду. Лише розкиданий посуд, обгоріла дитяча ванночка. На місці загибелі хлопчика поставили дерев’яний хрест і свічку

На Львівщині в саморобному наметі ромського поселення згорів живцем однорічний хлопчик. Сталося це біля сміттєзвалища, де живуть кілька родин, що займаються збором металу. Поки мама однорічного Сергія ходила по воду, намет спалахнув від саморобної буржуйки. У міській раді запевняють - і гадки не мали, що на звалищі живуть діти. Тепер прийдуть до ромів із перевіркою.

Про це 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Жінка обігрівала свій намет саморобною буржуйкою. Вона і стала причиною займання, кажуть рятувальники.

Ромське поселення тут вже сім років. Мешканці сортують сміття, шукають метал - з того і живуть.

Не мала постійного місця проживання і багатодітна мати Олена. Троє її старших дітей живуть у родичів у Сваляві. А тут - біля Жидачівського сміттєзвалища - вона оселилася влітку. Про свого однорічного сина добре дбала, кажуть поселенці.

Новини Львівської області: у саморобному наметі ромського поселення згорів живцем однорічний хлопчик

У поліції певні - свого малюка жінка залишила у небезпеці.

"Перебуває на обліку органів соціальної опіки, отримує соціальну допомогу від держави, однак, не зважаючи на це, проживає в наметі і в негідних для утримання дітей умовах", - зазначають правоохоронці.

Що на звалищі живуть діти - не знали, запевняють у міськраді. Тепер підуть туди з перевіркою

"Не було відомо, що на території сміттєзвалища проживає мати з малолітньою дитиною в таких умовах. Дуже шкода, що ніхто не повідомив і стало відомо вже по факту, який стався з дитиною", - говорять там.

Нагадаємо:

23-річна Олена, що втратила сина, на лавці підсудних. Сьогодні їй обирали запобіжний захід. Суд ухвалив - на час слідства жінка буде під цілодобовим домашнім арештом. Внаслідок того, що жити на звалищі вона не може, має повернутися на Закарпаття до родичів і старших дітей. Слідкуватимуть за її переміщеннями із застосуванням електронного браслету.

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