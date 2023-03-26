Малюнок українки прикрасив ніс ракети, яка полетить до Юпітера: як через РФ змінилося життя дівчинки, яка перемогла у міжнародному конкурсі

На цю подію чекають майже два роки.

Ракета, на носі якої є малюнок українки Ярини Закалюжної, от-от вирушить у космічну мандрівку. У 2021-му дівчинка перемогла в міжнародному дитячому конкурсі.

Що намалювала Яринка і як повномасштабне вторгнення Росії до України змінило життя її родини - пише ТСН.

На космічну ракету Аріан-5 наносять фінальні деталі. 13 квітня її запускатимуть у космос. Ніс космічного апарата прикрашає малюнок 10-річної українки Ярини Закалюжної.

Її роботу журі обрало кращою з понад двох із половиною тисяч, які намалювали діти з 63-ох країн світу. Конкурс відбувався ще в 2021-му. Місія, яка вивчатиме Юпітер та його супутники, мала стартувати за 2 роки.

Але поки дівчинка вела відлік до запуску ракети з її малюнком у космос - росіяни почали запускати ракети по Україні. Життя цієї родини, як і сотень тисяч інших, кардинально змінилося. Разом із мамою та братом Гордієм Ярина зараз живе в маленькому містечку на півдні Великої Британії.

Дівчинка продовжує вчитися і малювати. Щосуботи Ярина їздить на навчання до королівської художньої школи.

На одному з малюнків - собака, який зараз поруч із її татом. Уранці 24-го лютого, Леонід, замість університету, де викладав теорію літератури, пішов до військкомату.

Спершу їм вдавалося зідзвонюватися щодня. Зараз їхнє спілкування звелося до коротких повідомлень.

Саме тато був першим учителем Яринки з малювання. Бо й сам колись навчався в художній школі. І завдяки йому тоді, 2 роки тому, дівчинка дізналася про конкурс Європейської космічної агенції.

Журі вразив малюнок, бо він найкраще передавав мету місії та настрій планет. Вразив він і команду ТСН. Ярина була однією з гостей нашого святкового ефіру в останній день 2021-го року й отримала нашу традиційну нагороду "Ті, що вражають". Тоді ж здійснилася й мрія її брата - познайомитися з Героєм України - легендарним Дмитром Коцюбайлом на псевдо "Да Вінчі".

Той Новий рік для родини Закалюжних, пригадують, був найщасливішим. Вони мріяли поїхати на запуск ракети всією родиною. Тоді здавалося - їм нічого не зможе завадити. Та зараз...

Але Яринка знає - тато, хоч і далеко, але дуже за неї вболіває. Тому вона не має права його підвести. Дівчинка ще думає над промовою, та вже знає, що одягне. В образі маленької художниці навіть найменші деталі підкреслюватимуть, що вона українка.

Урочисті заходи відбудуться в німецькому місті Дармштадт. А запускатимуть космічний апарат з космодрому в Французькій Гвіані. Цей політ триватиме 9 років. І ще 4 - місія досліджуватиме Юпітер та його супутники.

Також читайте Чому крижана оболонка супутника Юпітера обертається швидше за ядро: нове дослідження

Нагадаємо, що раніше астрономи знайшли між Марсом і Юпітером темні астероїди, наповнені водою. Ці астероїди мають майже такий самий вік, як і Сонячна система, і, можливо, саме вони доправили воду на Землю.

Також надпотужний телескоп NASA розгледів сяйво на полюсах Юпітера. Нові зображення найбільшої планети Сонячної системи було отримано камерою телескопа "Джеймс Вебб", яка використовує інфрачервоне випромінювання.

Читайте також:

Українське мистецтво так високо ще не злітало: Малюнок українки підкорить всесвіт