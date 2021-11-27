Малюнок восьмирічної української дівчинки прикрасить ракету, що полетить до Юпітера

9 років триватиме політ, ще 4 корабель вивчатиме Юпітер та його супутники.
Малюнок восьмирічної дівчинки з Житомира прикрасить ракету, що полетить до Юпітера. Яринка Закалюжна взяла участь у конкурсі, який організувало Європейське космічне агентство. Українка обійшла учасників із 63 країн світу. Чим підкорив міжнародне журі малюнок Яринки, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 листопада.
У класі художньої студії 8-річна Яринка показує свій малюнок, який переміг у міжнародному дитячому конкурсі.
Дітям запропонували намалювати політ дослідницького космічного апарату до Юпітера та його супутників. Інформацію про конкурс побачив тато дівчинки.
Спочатку тато з донькою вивчили все про Юпітер та три супутники, які будуть досліджуватися місією. А тоді Яринка сіла за роботу. Працювала два дні. Малювала аквареллю, а от зорі посипала сіллю. Відмовилася використовувати циркуль, кола зробила за допомоги чашок та блюдець.
Відтоді, як надіслали малюнок на конкурс, тато з донькою кожного дня заглядали на його сторінку. І - не одразу повірили, що перемогли.
У конкурсі взяли участь 2600 малюнків дітей з 63 країн світу. Малюнок Ярини переміг, бо дівчинка змогла презентувати ідею і місії польоту із Землі на Юпітер. Підкорили журі і дитячі посмішки планет, життєрадісність та чіткість зображення.
Тепер цей малюнок прикрасить ніс ракети "Аріан 5", що полетить до Юпітера. Як він виглядатиме на кораблі, Яринка приходить мріяти до музею космонавтики.
За перемогу у конкурсі Яринка отримає від організаторів модель космічного корабля. Також дівчинку і її родину запросять на запуск космічного корабля Аріан-5. Стартує місія у космос наступного року. 9 років триватиме політ, ще 4 корабель вивчатиме Юпітер та його супутники. Яринці тоді виповниться 23.
Нагадаємо, що до Юпітера полетить космічний апарат вартістю майже $ 1 млрд.
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