Малюнок восьмирічної української дівчинки прикрасить ракету, що полетить до Юпітера

Малюнок восьмирічної української дівчинки прикрасить ракету, що полетить до Юпітера

9 років триватиме політ, ще 4 корабель вивчатиме Юпітер та його супутники.

Малюнок восьмирічної дівчинки з Житомира прикрасить ракету, що полетить до Юпітера. Яринка Закалюжна взяла участь у конкурсі, який організувало Європейське космічне агентство. Українка обійшла учасників із 63 країн світу. Чим підкорив міжнародне журі малюнок Яринки, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 листопада.

У класі художньої студії 8-річна Яринка показує свій малюнок, який переміг у міжнародному дитячому конкурсі.

Дітям запропонували намалювати політ дослідницького космічного апарату до Юпітера та його супутників. Інформацію про конкурс побачив тато дівчинки.

Спочатку тато з донькою вивчили все про Юпітер та три супутники, які будуть досліджуватися місією. А тоді Яринка сіла за роботу. Працювала два дні. Малювала аквареллю, а от зорі посипала сіллю. Відмовилася використовувати циркуль, кола зробила за допомоги чашок та блюдець.

Відтоді, як надіслали малюнок на конкурс, тато з донькою кожного дня заглядали на його сторінку. І - не одразу повірили, що перемогли.

У конкурсі взяли участь 2600 малюнків дітей з 63 країн світу. Малюнок Ярини переміг, бо дівчинка змогла презентувати ідею і місії польоту із Землі на Юпітер. Підкорили журі і дитячі посмішки планет, життєрадісність та чіткість зображення.

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Тепер цей малюнок прикрасить ніс ракети "Аріан 5", що полетить до Юпітера. Як він виглядатиме на кораблі, Яринка приходить мріяти до музею космонавтики.

За перемогу у конкурсі Яринка отримає від організаторів модель космічного корабля. Також дівчинку і її родину запросять на запуск космічного корабля Аріан-5. Стартує місія у космос наступного року. 9 років триватиме політ, ще 4 корабель вивчатиме Юпітер та його супутники. Яринці тоді виповниться 23.

Нагадаємо, що до Юпітера полетить космічний апарат вартістю майже $ 1 млрд.

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