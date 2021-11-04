"Мама говорила": чи потрібні супи в раціоні та як відмова від рідких страв впливає на здоров'я

"Мама говорила": чи потрібні супи в раціоні та як відмова від рідких страв впливає на здоров'я

Лікарі кажуть, що надмірне споживання супів може нашкодити здоров'ю.

Журналісти ТСН у спецпроєкті "Мама говорила" розбиралися у тому, звідки в українців з'явилася непорушна віра у необхідність супів і чи справді відмова від рідких страв може негативно вплинути на здоров'я.

Про це 3 листопада йшлося у сюжеті ТСН 19:30.

На мапі України назви щонайменше чотирьох сіл походять від Юшки, а 26 - заварені на слові Борщ. Ще 11 населених пунктів пішли від Капусняка, у 12 жили колись фанати Крупника, і ще є село Холодник.

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Господиня Оріяна виросла на супах, однак нині змінила гастрофілософію: готує все, однак рідким стравам пріоритету не надає. Жінка запевняє, що попри переважну відсутність супів у родині ніхто з дітей на проблеми з травленням не скаржився.

Однак мама Оріяни наполягає на необхідності супів у раціоні і сварить доньку за "реформи". Тож господиня вирішила взяти участь в експерименті і спершу поїхала разом із молодшим сином Велесом до лікаря.

Той вивчив копрограму дитини, провів вимірювання, оглянув та опитав, а потім підсумува: "Хлопець здоровий. Єдине, що мені не сподобалося - дуже багато перекусів". .

Те, що Велес і на вигляд, і за медичною довідкою здоровий, бабусю не бентежить. Понад тиждень вона, задля експерименту, годувала хлопчика розмаїттям супів: томатним, овочевим, м'ясним, гречаним.

У підсумку, за медичними параметрами Велес як був, так і залишився здоровим.

"Для того, щоб дитина нормально ходила в туалет, треба, по-перше, достатню кількість клітковини: ми отримуємо за рахунок овочів, фруктів, круп, цільнозернових злаків, і по-друге - рідину", - вказує лікар і додає, що зовсім необов'язково, щоб все це було в супі, адже достатньо просто пити рідину.

Водночас надмірне вживання рідких страв може нашкодити, адже жування - початок травлення. "Якщо дитина харчується переважно напіврідкою їжею, яка не вимагає пережовування, вона не стимулює свої органи кишково-шлункового тракту на іншу ферментативну активність", - зауважують лікарі.

Окрім того, жування твердої їжі формує прикус. Тож щойно молочні зуби Велеса зміняться на постійні - варто повернути звичайний раціон.

А міф щодо необхідності першої страви ще сто років тому створили радянські дієтологи, коли писали меню для дитсадків та заводів. Супи - це вигідно, а ще - ментально близько. Тож нехай вони залишаються в раціоні, й іноді не за графіком, а за натхненням.

Детальніше дивіться у сюжеті:

"Мама говорила" | Чи загрожує здоров`ю українців відмова від супів

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