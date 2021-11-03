"Мама говорила": чи треба купати новонароджених в ромашці, кип’ятити воду та класти на дно ванни пелюшку

"Мама говорила": чи треба купати новонароджених в ромашці, кип’ятити воду та класти на дно ванни пелюшку

Кореспондентка ТСН Марина Макущенко розповість, який ефект для здоров’я мають поширені народні упередження, які передаються з покоління в покоління.

З покоління в покоління, і з роду в рід українки вдосвіта збирали трави для першої купелі немовляти. Заборонені у світі рослини - у нас досі вважаються невинним ритуалом, навіть корисним. Але ввідні змінились. Сучасні батьки - не романтики і не хочуть слухати бабусиних порад, надаючи перевагу доказовій медицині.

Про те, чи треба купати новонароджених в ромашці, кип’ятити воду та класти на дно ванни пелюшку - йшлося 2 листопада в другій серії пізнавального спецпроєкту "Мама говорила" в ТСН.19:30.

Вода: кип'ячена чи проточна

За словами педіатрині Ганни Гіленко, кип'ятити воду для купання - це традиція і не більше того.

"Коли ми жили в хаті - це була вода з колодязя, яка не проходила жодних методів знезараження, то, дійсно, її треба було кип'ятити, щоб хоча б позбавитися бактерій, які гинуть при кипячінні - зараз у цьому потреби немає", - зазначає вона.

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Більше того - сучасна медицина бактерій закликає не боятися. Домашні мікроби - дітям потрібні - кажуть педіатри. Навіть термін є: побутова імунізація.

"Не треба прасувати з двох боків усю білизну навіть для новонародженої дитини, це (побутова імунізація - Ред.), коли ми не перемо при температурі 90 градусів, це, коли не відбувається велике генеральне прибирання, як в лікарні - кожен день у нас вдома, а дитині дають повзати, зійти з килимка. Це майданчики, де дитина може з'їсти пісок, вода, яку можуть ковтнути у водоймах", - пояснює фахівчиня.

Для того ж, щоб визначити потрібну температуру води, можна скористатися термометром або ж просто занурити лікоть у ванночку.

Трави: заспокоюють чи труять

Додавати трав'яні відвари лікарка не радить.

"Зазвичай у нас купають у ромашці та череді. Потім під час прийому я бачу або жовту шкіру, або суху шкіру. Череда підсушує і раніше це було актуально, бо були пелюшки, які не завжди можна вчасно змінити і, дійсно, діти підпрівали", - пояснює фахівчиня.

Отже, традиційні відвари актуальні, тільки якщо ви мама, яка обходиться без підгузків. І навіть американські натуропати закликають не бавитися з травами до трьох місяців. Крім ризику алергії - доведено, що підігріта трава, може виділяти ефірні олії, а для немовлят це токсини.

"Оце заспокоєння після купання в травах - може бути просто впливом тієї чи іншої трави на нервову систему - це не є заспокоєння природнє, це є просто токсичний вплив", - говорить Ганна Гіленко.

Купання в пелюшці: архаїзм чи ноу-хау

У чому сенс купання малюків у пелюшці всі давно забули. Щоб зрозуміти роль пелюшки - треба пригадати, у чому купали дітей. Так, ванночка 17 сторіччя являла собою універсальний посуд, в якому і тісто місили, і білизну прали, і немовлят купали. Саме для того, щоб захистити ніжну шкіру від шпичок і бруду, дерев'яні ночви закривали тканиною.

Але виявляється, що тканина на чистій ванночці - геть не архаїзм. Академія педіатрії в США, британські педіатри - радять купати саме так. Українську традицію перевинайшли і науково обґрунтували.

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Тетяна - сертифікована тренерка, яка вчить плавати малюків у басейні, але до двох місяців вчить вдома по науці купати в пелюшці. Тепер, каже, - не для фізичного захисту, а для психологічного.

Малюків, які ненавидять водні процедури, радить загортати в пелюшку, щоб зафіксувати в положенні ембріона - те положення, в якому вони звикли бути в утробі, а потім без різких рухів занурювати у воду.

Слід зазначити, що цей прийом спрацьовує тільки до двох місяців, щоб повернути дитині довіру до води, а мамі - спокій.

Висновок: лікарський дозвіл є на вимірювання ліктем температури води і на купання в пелюшці. Застерігають бавитися з травами до трьох місяців і захоплюватися стерильністю.

"Мама говорила" | Чи треба купати новонароджених у "цілющих травах"

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