"Мама говорила": чи треба стригти  дитину в один рік та як це впливає на шевелюру в дорослому житті

Кореспондентка ТСН Марина Макущенко розповість, який ефект для здоров’я мають поширені народні упередження, які передаються з покоління в покоління.
Пострижини - давній український ритуал, який досі проводять за інерцією, залишивши усі його призначення у позаминулому столітті. Водночас адепти ранньої стрижки переконані: це покращує волосся.
Про те, чи треба стригти дитину в один рік та як це впливає на шевелюру в дорослому житті - йшлося 5 листопада у заключній серії пізнавального спецпроєкту "Мама говорила" в ТСН.19:30.
За словами антропологині Дар'ї Анцибор, у прадавні часи українці поколіннями жили у закритих громадах і новонародженими не хизувалися. Перший рік був критичним для малюків, бо дитина могла не пережити його.
"Раніше були дійсно страшні цифри (дитячої смертності - Ред.)", - зазначає експертка.
Щотретій хлопчик, більше чверті дівчаток - помирали під час пологів або в перші роки. Дітей вбивали інфекції. Тому показували дитя чужому оку - вже як зміцніє - у 2, інколи у 5 років. Стригли й виводили в люди. Отже означали пострижини залученість до громади.
Тепер немовлят майже з пологового бачить весь світ, тож раціональної потреби у пострижинах більше немає.
"Рівне волосся чи кудряве, тонке чи товсте, русяве або чорне - це все генетично запрограмовано внутрішньоутробно", - пояснює трихологиня Тетяна Мельничук.
Яким буде волосся людини - визначається на 2-3 місяці вагітності - каже вона. Остаточно задум природи проявляється лише в підлітковому віці - доти і колір, і структура волосся може мінятися кілька разів. Але жодні стрижки не здатні змінити генетику.
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