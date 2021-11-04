"Мама говорила": що каже про доцільність шапочки сучасна медицина та де діти найрідше застуджуються

"Мама говорила": що каже про доцільність шапочки сучасна медицина та де діти найрідше застуджуються

Кореспондентка ТСН Марина Макущенко розповість, який ефект для здоров’я мають поширені народні упередження, які передаються з покоління в покоління.

Ні в Європі, ні в Азії культу шапочки не існує. У деяких країнах шапки з зав'язками взагалі визнані небезпечними - через ризик удушення. А найрідше діти застуджуються там, де звикли гуляти простоволосі під дощем.

Про те, що каже про доцільність шапочки сучасна медицина і чи примирить ця інформація мам та бабусь - йшлося 4 листопада у четвертій серії пізнавального спецпроєкту "Мама говорила" в ТСН.19:30.

"Причиною цього вже є наша радянська ментальність. Питання в тому, що Радянський союз був відгороджений від світу і від сучасних медичний знань. А з іншого боку - багато лікарів були прихильниками традиційних підходів, на жаль", - зазначає педіатр Олексій Риков.

За словами фахівця, шапочка ніяк не захистить від розвитку отита, бо це - завжди є ускладнення вірусної респіраторної інфекції, яке пов'язане з закладеністю носа у дітей.

Віруси, а не холод - є єдиною причиною сезонних застуд. Хоча, переохолодження, дійсно, може ослабити здатність організму опиратися заразі.

"Якщо дитина намокне взимку в крижаній воді і після цього буде довго знаходитися на морозі, то, звісно, вона захворіє. Якщо - це просто протяг - то він не може бути причиною захворювання", - наголошує Риков.

Своєю чергою педіатриня Ганна Гіленко говорить, дитині можна давать йогурт із холодильника, для того, щоб тренувати горло і щоб дитина не хворіла.

Детальніше дивіться у сюжеті:

"Мама говорила" | Що сучасна медицина каже про доцільність дитячих шапочок

Нагадаємо:

Про те, яка має бути температура вдома, аби дитині було комфортно - у нашому матеріалі.

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