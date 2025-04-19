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Мама і син зустрілися через три роки, повертаючись з російського полону: зворушливі фото
Боєць 53-ї бригади Руслан каже, що першим упізнав маму в автобусі, яким поверталися військовополонені.
Серед звільнених з російського полону 277 українських захисників виявилися Маргарита та Руслан Виноградови — мати та її син. Вони не бачилися три роки від початку повномасштабної війни і зустрілися знову в автобусі, в якому поверталися з російської неволі.
Із колишніми бранцями поспілкувалася кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
Маргарита Виноградова потрапила в російський полон у Маріуполі.
Її повернення з неволі чекали маленька донька, чоловік, сестра та мама. Та першим з нею зустрівся її син Руслан, військовослужбовець 53-ї бригади, який також перебував у російському полоні.
Руслан каже, що першим упізнав маму в автобусі, яким поверталися військовополонені. А його мама зізналася, що досі боїться повірити, що все це відбувається насправді.
«Дуже багато було таких снів, коли сниться, що виходиш на свободу і обіймаєш дітей. А потім, коли підйом 6 ранку, і ти розумієш, що це сон, це дуже важко. А сьогодні я побачила його [Руслана], і кажу: якщо це мені сниться, не будіть», — сказала жінка.
Рідний дім Маргарити та Руслана Виноградової залишився в окупованому росіянами Маріуполі. Але вони кажуть, що вже повернулися додому, бо нарешті вільні і на своїй землі.
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Нагадаємо, серед звільнених з російського полону 277 українських захисників більшість становлять молоді люди після 2000 року народження.