Мама любить зятя і не бачить нічого страшного: у Кременчуці від свого співмешканця завагітніла 15-річна дівчина

На Полтавщині стало відомо про вагітність 15-річної неповнолітньої дівчини. Про цей факт правоохоронцям повідомили медики.

Цю інформацію ТСН.uа підтвердили у поліції Кременчука.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Статеві відносини з неповнолітньою особою". Відомо, що дівчині 15 років, чоловікові - 23. Також в Кременчуці зареєстрований ще один подібний випадок - завагітніла 14-річна дівчина. За цим фактом теж відкрите кримінальне провадження", - розповіла пресофіцерка поліції Кременчука Ганна Васенко.

За повідомленням місцевих ЗМІ, 15-річна дівчина не має претензій до 23-річного чоловіка - вони вже кілька місяців живуть разом. Мати дівчини називає його зятем і говорить, що любить, як рідного.

Нагадаємо, що 13-річна школярка з села Дроздівці у Чернігівській області народила дитину від 17-річного співмешканця. Поліція відкрила кримінальне провадження. Також на Львівщині однією із наймолодших мам в Україні стала 12-річна дівчинка. Вона завагітніла від свого 14-річного двоюрідного брата.