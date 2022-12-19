"Мамо, ми тут всі загинемо?": 9-річний хлопчик із Сум пережив жахи війни завдяки написаній власній книжці

Коли довкола лунали вибухи, він запитував у мами: “Ми всі помремо?”, а вона впевнено відповіла: “Ні, бо твоя книга має побачити світ”. Це історія 9-річного хлопчика із Сум, який пише казки і дуже хотів видати книгу, щоб подарувати її тяжкохворим діткам, аби підтримати їх, йдеться в ТСН.

9-річний Ілля надиктовує мамі тексти своєї майбутньої книги - це буде продовження “Великої лісової пригоди”, друк якої був під великою загрозою. Якби не зусилля батьків - книга маленького казкаря так і лишилася б на чернетках. “Було дуже-дуже страшно, були дуже гучні постріли, і я в руках тримав Кабанчика і плакав”, - пригадує хлопчик.

Улюблена іграшка Кабанчик і стала головним героєм його оповідань. “Про те, що може робити сила дружби. Я його в казці Зем назвав. Головний герой”, - ділиться Ілля.

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Писати оповідання Ілля почав у 8 років. Тоді цікавився мікробами та грибами й батьки купили йому на день народження мікроскоп. Мікроби стали і першою пробою пера. Усе чим захоплювався Ілля, він переносив на сторінки своїх оповідань. Перед війною почав писати про лісових звірят. “Шукали вони всі разом Лосяша Лосяшковича, але в перешкоді їм була небезпечна Акула, страшний Гепард, брехливий Равлер та Злий Фермер”, - розповідає дитина.

Якраз в той час, пригадує Ілля, у школі оголосили конкурс казок. Він загорівся ідеєю, бо ж кращі твори школярів мали передати в дитячу лікарню. “Діткам, які важко хворіли, щоб їм якось допомогти. Я дуже хотів їм допомогти, вирішили її віддати. Надрукували книжечку, поклали її в портфель, а наступного дня почалася війна”, - розповідають у сім’ї Іллі.

Так його книга, певно, і лежала, якби не один драматичний момент, каже мама. “Він сидів і тремтів. Я розуміла, що це не холод, зовсім інші емоції. Він на мене глянув і сказав: «Мамо, ми тут всі загинемо?», “Ні, сина, ми будем жити всі, тому що твоя книга має побачити світ, твоя казка, в якій добро перемагає зло”, - розповідає мама.

Відтоді Ілля з батьками робили усе, щоби ця мрія та обіцянка здійснилися. Днями - це відбулося. Справжні книжки з яскравими обкладинками з’явились з видавництва. «Велика лісова пригода» авторства 9-річного Іллі Отрошенка таки побачила світ. “Тут у нас 50 примірників, які Іллюша віддає діткам, для підняття настрою, для того щоб вони вірили в диво, в казку”, - каже мама казкаря.

“Для нас, вихід цієї книги – це символ, знак того що все буде добре, будь-які цілі, які ми собі ставимо, бажання обов’язково мають здійснитися”, - додають рідні.

Разом із батьками Ілля відправляє книги поштою до Києва, де вже за здійснення мрії хлопчика береться ТСН. У лікарні Охматдит під час святкового концерту ведуча Соломія Вітвіцька передає книги і побажання від Іллі маленьким пацієнтам. “Дуже бажаю щоб ви скоріше одужали і якомога частіше посміхалися. Адже ми – Україна і ми- сила”, - каже ведуча.

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