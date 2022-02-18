Мама в армії, а батько залучав до застіль: за 14-річним юнаком, який до смерті забив гостю тата, не помічали агресії

Мама в армії, а батько залучав до застіль: за 14-річним юнаком, який до смерті забив гостю тата, не помічали агресії

Чоловік замітав сліди злочину за сином.

14-річного школяра підозрюють у жорстокому вбивстві 55-річної жінки, яка прийшла до його батька на застілля. Хлопець зізнався, що не поділив з нею сигарети, а потім почав бити усім, що попадалося під руку.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Трагедія сталася у квартирі у середмісті. Батько школяра запросив до себе на чарку 55-річну жінку. Підліток приєднався до застілля, а вже за декілька годин жорстоко вбив гостю. Сліди крові на стінах і досі нагадують про моторошне вбивство. У поліції розповідають, жінка та підліток посварилися, коли господар оселі пішов спати. «Юнак побив жінку пательнею та качалкою після чого пішов з дому», - розповідають в поліції.

Від численних ударів жінка померла. А батько, розповідають у поліції, прокинувшись зранку і побачивши небіжчицю, вирішив приховати злочин. Тіло викинув за кілька метрів від будинку. «Тіло знайшли поблизу смітника біля двору, де розташовані житлові будинки», - додають в поліції.

І коли копи вийшли на слід батька з сином і опитали їх - школяр у всьому зізнався. Мотив приголомшив навіть правоохоронців, мовляв обурився тим, що жінка без дозволу взяла його цигарки.

У квартирі, де сталося вбивство, двері ніхто не відчиняє. Сусіди шоковані і зізнаються, хоч старшокласник і був непривітним, такого від нього не очікували, запевняють, що в усьому винен алкоголь. Батько почав пиячити два роки тому, коли дружина підписала контракт з армією і поїхала з дому. Син невдовзі теж приєднався до застіль.

«Всі з Дунаївців бомжі, які були, то всі туди до Васьки. Я Василя просив, казав, що чимось закінчиться фатальним. Музика до ранку, співають, танцюють, товчуться. Воно до того йшло, ми не раз їх просили, попереджали», - розповідають сусіди.

14-річного школяра підозрюють у жорстокому вбивстві 55-річної жінки

Про те, що у сім’ї не все гаразд у школі дев’ятикласника знали. Через систематичні прогули учня вчителі навіть звернулися до соцслужб. Проте агресії, кажуть, за ним ніколи не помічали. «Конфліктів з однокласниками чи з учнями школи у нього не було. Шоковані надзвичайно», - каже директорка школи Оксана Каліновська.

Родина, дійсно, була на обліку - підтверджують в службі у справах дітей. Але запевняють, під час їхніх візитів, вдома у чоловіка з сином все було гаразд. «Жодного разу в алкогольному сп’янінні ми не бачили ні сина, ні батька. Підозрілого нічого не було», - твердять у відомстві.

Проте за цей же час поліція склала на чоловіка аж 4 протоколи за розпиття алкоголю з сином і неналежне виконання батьківських обов’язків. Чому цього не знали соцслужби, нині з’ясовують в міській раді.

Зараз школяр в ізоляторі, на нього чекають численні експертизи. Якщо його провину доведуть, він нестиме повну кримінальну відповідальність, адже вже має 14 років. Зв’язатися з його мамою соцслужби не можуть. Чи притягуватимуть до відповідальності батька, правоохоронці ще вирішують.

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