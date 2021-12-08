Мама з донькою і закохана пара: стало відомо, хто загинув у аварії маршрутки під Черніговом

Мама з донькою і закохана пара: стало відомо, хто загинув у аварії маршрутки під Черніговом

В аварії приховані трагедії цілих родин.

Чернігівщина у жалобі за 13 жертвами смертельної аварії, яка сталася напередодні - фура зіткнулася із маршруткою. Всі загиблі були пасажирами мікроавтобуса.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

До моргу, куди доправляли тіла загиблих приїздять рідні, які забирають їх для поховання. З більшістю прощатимуться в найближчі два днів.

Впізнання тіл загиблих напередодні тривало допізна. Найпершим з’ясували особу водія маршрутки, у якого в аварії не було жодного шансу вижити. Це Олександр Мартиненко, як видно із світлин в соціальних мережах, у чоловіка залишилась велика родина - дружина і двоє дітей

В аварії чимало сімей втратили своїх близьких. В одній родині втратили одразу двох – маму і доньку – Ніну і Юлію із Борзни. Більшість загиблих саме звідси. Також загинула закохана пара Ярослав та Вікторія. Ще однією загиблою стала Наталія, жінка саме їхала переоформлювати інвалідність. У неї залишилось троє дорослих синів.

Серед загиблих і чоловік однієї із тих, за життя кого боряться лікарі після ДТП. Пара минулого року також потрапила в новини, у них згорів будинок.

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У найбільшій за смертністю аварії в цьому році також ще є 7 людей, які отримали різні травми. Лікарі кажуть, що те, що вони пережили першу добу дає надію. Відомо, що 16-річний юнак, який перебуває у дитячій лікарні, має складні два переломи, його стан важкий. Один чоловік, який у Обласній лікарні, має відкриту черепно-мозкову травму. Ще четверо осіб, які перебувають у місцевій лікарні №2, наближаються у своїх станах до середнього ступеню важкості і вже при свідомості. Стан ще однієї особи з цієї лікарні все ще викликає занепокоєння у лікарів.

Серед травмованих і водій фури, якого затримали.

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