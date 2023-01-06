Мама загиблого бійця із Луцька віддала мільйон на ЗСУ з компенсації за смерть сина

Жінка навіть не знала, що син у війську, була впевнена, що він волонтер.

Мама загиблого бійця передала на ЗСУ мільйон гривень, які отримала після смерті сина на війні, йдеться в ТСН.

Жінка сама з Луцька і не хоче називати свого імені. Відомо, що вона не знала, що син пішов воювати, він казав, що поїхав на війну як волонтер.

Про бажання передати кошти для закупівлі необхідного для військових жінка повідомила на день Святого Миколая. Її сина звали Микола Миколайович.

На передані кошти купили три дрони з тепловізорами, три ноутбуки та зарядні станції і вже передали їх у Бахмут.

Боєць, що доправив усе це на передову, повідомив, після поїздки на Донеччину обов’язково поїде до матері бійця, щоби їй особисто подякувати. “Вона каже, що я отримала компенсацію за втрату сина та хочу мільйон віддати. Мене це бере, якщо чесно, тому що ми від 2014 року в цій біді і за 8 років я таке бачу вперше, де мама втративши сина, віддає, від себе відриває, і в неї в голосі впевненість, вона знає, що вона робить”, - каже волонтер “Фартовий”.

Бійці на передовій записали для жінки подяку.

Нагадаємо, на Прикарпатті небайдужі відновили будинок, в який "Калібр" залетів у вікно. В будинку перебувала мама з 3-річною дитиною, їм пощастило, що ракета не розірвалась. Знешкодити її було непросто, в ній майже пів тонни вибухівки в тротиловому еквіваленті.

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