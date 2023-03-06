Мама загиблого бійця здійснила мрію сина: у Харкові відкрилась кав’ярня пам’яті

Мати загиблого бійця спецпідрозділу “Кракен” здійснила мрію свого сина і відкрила кав'ярню. Заклад назвала його позивним “Паломник” і оздобила пікселем, маскувальними сітками, а також десятками світлин загиблих побратимів сина. Відвідувачі приходять не просто випити кави, а й згадати полеглих та вшанувати їхню пам’ять, йдеться в ТСН.

Авілов Андрій на позивний “Паломник” загинув сьомого вересня під час звільнення Балаклії. Вже п’ять місяців його мати щоразу як приїздить привозить на могилу улюблений напій сина - каву з молоком. “Снаряд влучив в місце, де вони розташовувались і вони одразу ж.. У нього була мрія відкрити або кав’ярню, або кальянну”, - розповідає жінка.

Тож за п’ять місяців після смерті Олена відкриває невеличку кав’ярню і назвала на честь сина - його позивним “Паломник”. “Це місце - це не бізнес. Це місце пам’яті”, - переконує вона.

Першими відвідувачами стали побратими “Паломника”. Сюди приїздять не просто випити кави, а згадати своїх друзів та підтримати матір, що втратила сина. “Розумієте, це мій перший друг на війні взагалі. Особисто для мене це дуже символічне місце. Тому що багатьох побратимів мені не вистачає і хоч якось тут можна їх побачити”, - каже один із побратимів.

Одразу на вході стіна пам’яті, де фото загиблих бійців спецпідрозділу “Кракен”. Харківські добровольці у перші дні повномаштабного вторгення об’єдналися у диверсійно-розвідувальний підрозділ. Звільнили десятки населених пунктів.

На стіні пам’яті Олена прикріпила останні повідомлення сина і фото нагород, він на війні від 14-го року. “Андрій нікому не сказав, куди він поїхав. І я не знала. Я вже в соцмережах читаю, що Балаклія, звільнення Балаклії. Я телефоную синові, а вже вимкнений телефон”, - пригадує мама бійця.

Кав’ярня стала місцем сили для пані Олени. Жінка запрошує сюди близьких інших загиблих бійців “Кракена”, аби підтримати один одного. “Я розуміла, як мені боляче, як боляче іншим рідним. Я намагалась їх знайти, я намагалась поспілкуватися. Знайшла маму Діпа”, - розповідає жінка про ще одну маму бійця, який загинув з її сином в одну мить і поховані вони також поряд.

Кав’ярню оформили у військовому стилі - стіни з пікселем, замість фіранок маскувальні сітки, у кутку трофеї бійців. В меню кава та улюблені страви сина. Мама воїна каже: великого прибутку від кав’ярні і не очікує, аби лише люди знали, завдяки кому Харків нині вільний.

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