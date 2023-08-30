Мами-журналістки ТСН підрахували, скільки коштує зібрати дитину до школи 2023 року: ціни вражають

ТСН цього року збирає до школи відразу кількох першокласників. Тож, їхні мами - журналістки ТСН - пройшлися по магазинах та ринках і порахували, у скільки все обійдеться.

Майже 300 тисяч першокласників цьогоріч вперше збираються до школи. Наскільки зросли ціни і скільки коштує тепер зібрати дитину до першого класу — йдеться в сюжеті ТСН.

Троє з першокласників — діти журналістів ТСН. Син журналістки ТСН Світлани Березівської — Захар, син подружжя журналістів Інни Боднар та Ігоря Бондаренка — Тимофій та син кореспондентки з Луцька Тетяни Хомич — Платон. І саме вони будуть експертами шкільних закупівель.

Кореспондентки з Луцька Тетяни Хомич з сином Платоном / Фото: ТСН

Тетяна Хомич — мама із досвідом. Троє її синів вже ходять до школи. Цьогоріч йде четвертий і наймолодший Платон, і як першокласнику йому купують усе нове.

Водночас, чимало Платону дістанеться у спадок від старших братів з попередніх років. Але попри це сума чеку лише одних канцелярських товарів Тетяну здивувала — це майже 1500 тисячі гривень.

Першокласник Платон приміряє новий одяг для братів / Фото: ТСН

Вже вдома Платон приміряє вишиванку і піджак. Вбрання оцінили і майбутній першокласник, і його старші брати: "Платон, всі дівчата і друзі — твої, ти наймодніший в класі".

Син журналістки Інни Боднак — Тимофій / Фото: ТСН

А це Тимофій Бондаренко - у нього новий рюкзак і вишиванка від старшого брата. У Інни Боднар це уже другий школяр, то ж досвідчена мама чимало речей для школи купила заздалегідь.

"Ми купили штанів — спортивні штани, — двоє брюк, вишиванка", - розповідає мама першокласника.

Син журналістки ТСН Світлани Березівської — Захар / Фото: ТСН

Це син Світлани Березівської — Захар. Він у пошуках нової вишиванки до школи.

На шкільному ярмарку одяг для школяра є на різний гаманець. Проте, як кажуть продавці, тут розбирають насамперед патріотичний одяг. Так, вишиванок розміру школярів, попри значно вищу ціну, уже майже на залишилось.

За батьківськими підрахунками, найдорожча стаття витрат для учнів цьогоріч — це одяг та взуття. Стандартний набір одягу школяра стартує від 2500 гривень.

Скільки коштує зібрати до школи хлопчика / Фото: ТСН

Скільки коштує зібрати до школи дівчинку / Фото: ТСН

Для хлопчика лише на взуття треба від 600 грн. Дівчаткам сукня, взуття та жакет обійдеться в понад 1,5 тисячі гривень. Батьки та продавці визнають, що цьогоріч усе здорожчало.

"Минулого року зошити, які зараз по 15 -19 грн, були по 8-10 грн. Це у два рази здорожчали, незважаючи на те, що ці зошити — українського виробництва. Але папір здорочав, фарба, поліграфія", - каже продавець канцелярії.

Першокласниця Кіра з мамою / Фото: ТСН

На шкільному ярмарку збиралася до школи і шестирічна киянка Кіра з мамою. Вони шукали спортивний костюм і рюкзак.

Мама Кіри порахувала, що усе до 1 класу обійшлось у 7 тисяч гривень. І це враховуючи, що багато речей їм подарували.

Скільки коштує зібрати до школи першокласника / Фото: ТСН

"Ранець коштує 3 тисячі гривень і пенал 300-400 грн. То людині потрібно 2-3 місяці працювати, щоб одягнути дитину до 1 класу", - каже мама Кіри.

Підрахунки мами першокласниці співпадають із підрахунками ТСН. Канцелярія, ранець, одяг та спортивна форма — загалом батькам школярів восени 2023 року треба мінімум 7 тисяч гривень на одного учня.

Однак варіанти зекономити також є. Зокрема, в останні дні серпня починаються знижки та розпродажі. Продавці кажуть, що ще можна знайти дешеві пропозиції навіть за 200 гривень за костюм першокласника.

Щодо вподобань, то останні два роки особливим попитом користується усе у синьо-жовтих барвах. Продавці кажуть, що патріотичну канцелярію розбирають зазвичай в першу чергу.

Скільки коштує зібрати першокласника у 2023 році

Нагадаємо, раніше ТСН.ua підрахував, скільки коштує придбати весь необхідний одяг та шкільне приладдя для першокласника.

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