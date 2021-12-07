Маму запорізького школяра обурив урок фізкультури на вулиці під час морозу: думки батьків розділилися

Проводити заняття на свідому повітрі можна.

Мама школяра із Запоріжжя жалієтсья в соцмережах, що її дитина на уроці фізкультури страшенно замерзла. Адже заняття відбувалися на вулиці, коли було три градуси морозу. Дітей про такий урок завчасно ніхто не попереджав.

Думки батьків розділилися: одні вважають, що це добре, бо зміцнюється імунітет, інші розповідають як після таких уроків на вулиці діти злягають із застудою. Як правильно, згідно з вимогами МОЗу, та що про такі уроки думають лікарі - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Вчитель фізичної культури з 27-річним стажем роботи Андрій Томчак залюбки проводить уроки фізкультури на вулиці: "За стандартам, які є ми маємо право проводити уроки фізкультури на свіжому повітрі за умови, що є бажання у дітей, нема заперечень адміністрації і, виходячи з тих норм, які зараз з з COVID-19".

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За словами вчителя, діти обожнюють уроки на вулиці - навіть за мінусової температури. "Руханка обов'язкова. Ми вигадували різні ігри, естафети, швидко бігали", - каже вчитель.

Головна умова, щоб, батьки й діти були попереджені заздалегідь. Крім того, тепло одягнені, а виходили на вулицю за власним бажанням. Вчитель постійно контролює, щод діти не замерзли. Якщо таке і трапляється, то заходять грітися до школи. За його словами, скарг від батьків не було.

Втім, педіатр Анна Горбань застерігає: фізкультура на вулиці за мінусової температури хоч і загартовує, проте не всіх. саме тому до таких уроків повинен бути індивідуальний підхід. "Она дитина перехворіла щойно. Вона може займатися фізкультурою, але неї переохолодження і не буде допомагати одужувати, а навпаки може зробити гірше. Інша дитина потребує, а тому і в -20 було б добре займатися фізичною культурою", - пояснила спеціалістка.

Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм, які діяли в Україні до 2020 року, проводити уроки фізкультури можна було навіть за -15. Утім, це залежно від віку дитини, вологості повітря та швидкості вітру. Натомість в новому Санітарному регламенті, який затвердили минулого року, допустима температура повітря для занять фізкультурою на вулиці не вказана.

"Сніданок" надіслав запити до МОЗу та Міністерства освіти. Проте відповіді ми так і не отримали. То ж проводити уроки на морозі- вибір школи, батьків та учнів. Головне – все має бути за власним бажанням.