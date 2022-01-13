"Мамулечка, дай слово, що я не помру": на Кіровоградщині рятують 10-річного хлопчика, який обгорів

Дитина хотіла показати, як випадково загорівся дядько, але не розрахував сили вогню.

На Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалився. Загасити його снігом і холодною водою намагалися найменші братики і сестричка, однак дитина сильно обгоріла. Медики кажуть, що у хлопчика уражено близько 50 відсотків шкіри і прогнозів вони не дають.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Реанімобілем обпеченого хлопчика доправляють в обласну дитячу лікарню. Щоб Іванко не відчував болю, його ввели у медикаментозний сон.

«Кричить: «Мамулечка, я що я помру? - Ні, синочка, ти не вмреш! - Мамулечка, дай слово, що не помру...», - розповідає мама розмову із сином Вікторія Лемко.

Того дня мати і вітчим поїхали до бабусі за картоплею, а у хаті залишилося четверо дітей. Найстарший - десятирічний Іванко в якусь мить облив себе бензином, який тримали для розпалки груби і підпалився. Менші брати і сестра кинулись гасити полум’я снігом і водою.

Обпечена дитина у стані шоку побігла шукати батьків. Від своєї хати до бабусиної десь кілометр. Іванко біг вулицею і кричав. Бабуся і досі не може оговтатися од побаченого.

«Ми швидко йому рушники у воду, змочили холодною водою простирадло, перемотали зверху ковдрою і одразу викликали швидку. Врятуйте мене, каже, я жити хочу…», - розповідає бабуся Івана.

Перш ніж знепритомніти Ваня встиг розповісти, нащо підпалився. Він бачив, як випадково загорівся одяг на дядькові і відтворив побачене. «Приїхав зять і розпалював в плиті, взяв баночку бензину і розпалював. Воно розірвалося і на того зятя. Воно начало горіти і він скинув одяг. А він (Іван – ред.) каже, що я вам зараз покажу, як Вовчик горів. Оце хотів показати малим», - доповнює бабуся.

Іванко – один із семи дітей у родині. Мама та вітчим роботящі і не п’ють, але мусять багато працювати за копійки, а діти в цей час пустують, - розповідає староста села. «Дітки не зовсім слухняні, надходили скарги, що вони трошки бешкетують, вередують. Проводилися бесіди, а тепер, на жаль, сталося таке, що сталося», - каже староста Вікторія Чемерук.

Нині усією громадою збирають гроші на порятунок життя маленького бешкетника. Медики поки стримані у прогнозах, але ймовірно дитині знадобиться ще не одна операція та тривала реабілітація.

«З опіками 50 відсотків тіла, 10 відсотків глибоких уражень. Дитина в важкому стані. З перебігом опікової хвороби. Травма дуже важка з загрозою для життя. Прогнозів у такому стані ніхто не робить», - кажуть медики.

Тим часом правоохоронці забрали з місця події банку з бензином і обгорілий одяг. Чи порушувати кримінальне провадження ще вирішують.

Родина просить допомоги у пошуках донорів крові, а також фінансової допомоги на лікування. Всю інформацію і реквізити можна знайти за посиланням - https://www.facebook.com/groups/604138067362947