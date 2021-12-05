Мапа повномасштабного вторгнення Росії: чи наважиться Путін реалізувати план, який "злили" західні ЗМІ

Публікація даних розвідки в світових ЗМІ виглядає як ляпас Путінові. Це сигнал Заходу про те, що Європа і США все знають про плани агресора.

План повномасштабної російської атаки проти України, оприлюднений німецькою газетою Bild, спричинив ефект бомби, яка розірвалася. Попри те, що видання вважається таблоїдом, а карта не нагадує серйозного документа, автор публікації переконує в її достовірності.

Про це йдеться 5 грудня у сюжеті ТСН.Тиждень.

"Мої джерела — всередині розвідувальної спільноти НАТО та інших спецслужб західних держав", — говорить Юліан Репке, автор статті про план нападу на Україну.

Майже одоночасно з німецьким виданням, американська The Washington Post публікує схожі дані розвідки. Для повномасштабної атаки проти України планується задіяти 175 тисяч військових, стверджують обидві газети. На такий рівень російські угруповання по периметру України вийдуть наприкінці січня 2022 року. А свіжа інформація про те, що росіяни почали підтягувати до своїх угруповань на кордоні з Україною польові шпиталі та склади з пальним, говорить сама за себе.

"Цього разу все інакше. І американські, і європейські, і українські оцінки збігаються у висновках про можливість повномасштабної війни в Європі", — попереджає Юліан Репке.

Розвідка НАТО перехопила та "злила" пресі російський план повномасштабної війни в Україні

План розбитий на три фази. Кожна наступна буде реалізуватися залежно від реакції Заходу на вторгнення.

bild.de

Перша фаза — окупація півдня до Придністров'я

Етапи першої фази:

Морський десант РФ південніше Одеси та оточення найбільшого портового міста.

південніше та оточення найбільшого портового міста. Повітряно-десантна операція в Херсонській області і блокування мостів через Дніпро.

і Українська армія не зможе їх відбити, бо буде зв’язана артилерійськими ударами з окупованого Криму.

Просування танкових частин з боку окупованого Донбасу в бік Кримського перешийка і далі до Придністров’я.

Друга фаза — танкова атака з Північного Сходу

Це допоможе прискорити капітуляцію Києва, що стане завершальною, третьою фазою операції. Кремль розраховує на тиск Заходу, який буде зацікавлений в будь-який спосіб зупинити війну.

"Остаточного рішення Кремль ще не ухвалив. І ухвалення або не ухвалення рішення, а також, чи зупиниться Путін лише на першій фазі або піде далі, залежить від реакції Заходу та України на російські вимоги", — вважає Репке.

Фактор Білорусі

Не виключено, що Росія може використати Білорусь, як плацдарм, або навіть долучити білоруські війська до прямої агресії. Мінський керманич сигналізує, що він не проти.

"Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Там народ наш! Ми будемо з Росією — економічно, політично", — заявив Олександр Лукашенко.

Блеф Путіна чи реальна загроза

Одночасно риторика Кремля починає нагадувати ультиматум. Путін, майже синхронно з публікаціями плану окупації України, вперше вголос заявив, що саме означають його "червоні" лінії і що він насправді хоче отримати від Заходу. Москва вимагає офіційно, на папері, зафіксувати гарантії, що НАТО не просуватиметься на Схід. Сенс зрозумілий — не візьмете України до НАТО, не буде й війни.

У відповідь американський президент навіть не намагається бути дипломатичним і заявляє, що ніхто не має права диктувати йому "червоні" лінії.

Публікація даних розвідки в світових ЗМІ вже виглядає як ляпас Путіну. Це сигнал Заходу про те, що Європа і США все знають про плани агресора. Наразі НАТО, найпотужніший у світі оборонний союз, відкидає ультиматуми Путіна. Заочна дискусія Кремля та Альянсу дедалі більше нагадує риторику Холодної війни.

"Для нас абсолютно неприйнятно, що у Росії є сфера впливу, що Росія буде диктувати, що робити і чого не робити її сусідам. НАТО поважає рішення України вступити до Альянсу, і ми сказали, що Україна буде членом НАТО", — сказав генсек Єнс Столтенберг.

В Україні щодо кремлівських ультиматумів немає жодної паніки. Над планом вторгнення відверто глузують у соцмережах. Час, коли Путін міг вести прогулянкові війни, минув ще у 2014 році. Новий відкритий напад, навіть для оскаженілого Кремля, може стати вкрай дорогим задоволенням. Утім, ций дивний план, можливо, був навмисно "злитий" західній розвідці. Він уже допоміг Путіну розпочати шантаж планетарного масштабу і домогтися зустрічі з Джо Байденом. Перемови призначені на післязавтра, 7 грудня. За словами американського лідера, розмова про Україну буде дуже довгою.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС буде з Україною навіть у разі нападу Росії.

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