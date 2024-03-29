"Мар'яна – просто Богіня!": Безугла загриміла в новий скандал, на вухах навіть нардепи

Скандальна нардепка Мар’яна Безугла "в пошуках роботи", але від неї в прямому сенсі відхрестилися. Мережа ж "вибухнула" жартами.

Куди подавалася Мар’яна і як відреагували її колеги-нардепи – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Мар’яна Безугла знову у центрі уваги

Вона перша піднімає скандали та перша зловтішається чужим звільненням, а сама продовжує сидіти на теплому місці. Одіозна нардепка Мар’яна Безугла знову опинилася в центрі уваги. Так, вона відгукнулася на вакансію, яку розмістила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, але та від неї відхрестилася в прямому сенсі слова.

Також читайте Безугла жорстко висловилася про зміни в РНБО: як відреагувала Мережа

Перед цим у своїх соцмережах Кондратюк розмістила допис, що шукає до себе в команду SMM-фахівців. Вони мають бути амбітними і допитливими. Віцеспікерка закликала зголошуватись на вакансію. Однією з перших свою кандидатуру запропонувала Безугла, але її одразу ж відхилили.

"Свят, свят, свят", – написала Кондратюк.

Реакція колег-нардепів не забарилася.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Просто Богіня!" Новий скандал із нардепкою Безуглою! На вухах – і Мережа, і нардепи!

Як відреагували інші нардепи?

Адвокат і за сумісництвом офіцер ЗСУ Олексій Шевчук на запитання про те, яку мету має Безугла, пожартував, що "у самурая немає мети, у самурая – лише шлях".

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Богданець написав: "Беріть Мар’яну Безуглу. Вона в цій сфері просто Богіня".

Така реакція – не дивина, адже Безугла регулярно в центрі скандалів через свої "п’ять копійок". Нардепка дуже любила висловитися щодо Валерія Залужного, через що не раз зривала шквал критики від українців. Якщо поглянути на сторінку нардепки у соцмережі, то чи не через пост Мар’яна знаходила, у чому ще звинуватити ексголовнокомандувача. В абсолютній більшості українські політики, суспільні діячі та військові засудили саме Безуглу за її слова про Залужного. Сам головком на її випади жодного разу не відповідав. Погодьтеся, навряд чи він мав потребу у порадах Безуглої.

Валерій Залужний та Марʼяна Безугла / Фото: ТСН.ua

Не подобався пані Мар’яні й ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Коли крім речника, у вільний час підробляв блазнем", – писала депутатка.

Скандали з подачі Безуглої

А ще саме через Безуглу зчинялися й інші скандали у суспільстві. Наприклад, нардепка запустила знову ж таки у своєму фейсбуці голосування: чи готові українці відмовитися від громадянства в обмін на виїзд за кордон. Звісно, результати були невтішні, однак і не зрозуміло, чи не доєдналися часом до цього голосування російські боти. Не впевнені у Мар’яні навіть її ж підписники.

Хайпові заяви Безуглої

Але писати у фейсбуці – це не наживо перед людьми виступати. Чого вартий лише перл на 30-річчя Незалежності України:

"Крім нееее саме, еее, електрики…".

Також читайте Безугла збурила Мережу скандальною заявою про “інваліда” Залужного

Так пані Мар’яна розповідала про тарифи в Україні. Спец вона і в оборонці, хоча має освіту медика й логічніше, що людина із фаховою освітою мала б, напевне, бути в комітеті з охорони здоров’я. Але ні, там, напевне, не так хайпово. А як тоді розносити фейки про мобілізацію жінок? А як критикувати військове керівництво? А як вкидати геніальні ідеї? От як, наприклад, про мобілізацію жінок. Мовляв, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі.

"Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!... І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе?... Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей", – висловилась Безугла.

Як ви розумієте, реакція користувачів не забарилася:

"Та спи вже, не теревень! Йди сама хоч траншеї рити!";

"Звідки вам такі ідеї дурнуваті приходять в голову? Тобто поки мільйони здорових чоловіків разом з чиновниками і депутатами ховаються за спиною мого чоловіка, який воює, ще й я повинна піти на фронт? Ви здуріли?";

"Що б ти не писала, тобі все одно нічого не вдасться. Довіра до військових і пана Залужного у народу на такому рівні, який тобі і не снився. Де ти, а де пан Залужний. Пиши далі і копай собі могилу. Перед смертю, як то кажуть, не надишишся".

Нардепка Безугла виступає за мобілізацію жінок в Україні / Фото: ТСН

Опитування Безуглої у соцмережах

До слова, про смерть. Безугла на своїй сторінці у Facebook опублікувала ще одне дивне опитування. Вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто проголосував, обрали варіант "Так". Зараз цього посту на її сторінці вже немає.

У коментарях користувачі реагували на запитання по-різному. Хтось цікавився, чи все гаразд у самої Безуглої, інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим – так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію.

Утім, Безуглій цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: "Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?". Тут варіантів відповіді вже було більше. 58% проголосували за "більшість – так, але є нормальні".

Нова ідея Безуглої

А днями Безугла видала новий номер і зареєструвала у Верховній Раді провокативний законопроєкт, на який з обуренням відреагували в Україні. Вона запропонувала запровадити тюремне ув’язнення для тих, хто "привласнює державні функції".

Цей законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність для тих громадян України, які "привласнюють державні функції", зокрема: представляючи Україну на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, перед представниками міжнародних організацій. Що саме мається на увазі під "привласненням державних функцій" – не уточнюється, але авторки законопроєкту пропонують карати тих, хто порушує його норми "за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку".

Але після резонансу нардепка назвала свій документ "законопроєктною провокацією", а співавторка і колега по фракції Галина Третьякова відкликала його на доопрацювання.

Згодом Безугла намагалася свою ідею перевести на жарт. Ну а шо, викручуватися треба якось, адже навіть колеги по фракції заявили, що законопроєкт такий не те, що не ухвалять, а навіть не будуть розглядати.

До слова, у травні 2022 року Безугла намагалася "протягнути" свої геніальні ідеї до Верховної Ради, як-от наприклад, законопроєкт №7351, який дозволяв в умовах воєнного часу командирам застосовувати проти військовослужбовців-порушників зброю, навіть якщо це спричинить їхню смерть. Після суспільної критики законопроєкт відкликали.

Читайте провідні новини дня:

Заява ГУР про Безуглу

Крім того, у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що Безугла вводила в оману членів комітету з нацбезпеки, проштовхуючи законопроєкт № 4210 щодо посилення контролю над ЗСУ.

Тоді "слуга" Федір Веніславський наполягав на виключенні Безуглої з парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, однак депутатку так і не виключили.

До слова, Безугла є співавторкою більшості законопроєктів, що стосуються мобілізації, але от досі жодної запропонованої нардепкою ініціативи не було прийнято. Постійні скандали дійшли навіть до президента, але той відреагував коротко і ясно:

"Комусь дуже вдячний, а за когось соромно. Що стосується будь-яких коментів у фейсбуці – вибачте, я не займаюсь цим, у мене немає часу. А що стосується Мар’яни, Валєри і у них там є ще кілька людей, – дуже складно, вони всі дуже люблять коментувати, лайкати у фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. То вони разом їздять на фронт, то вони свариться. Це складні питання, якщо чесно, для мене. Тому мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі – встигнемо".

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Безугла не вийшла з фракції?!

Власне, Безугла не критикує хіба що Зеленського – він для неї авторитет, хоча, водночас, дуже любить критикувати власну фракцію, от тільки питання, чому ж тоді саме через неї йшла до Ради.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року Безугла заявила, що з партії вона вийшла. На своєму фейсбуці вона зазначила, що її заяву задовольнила голова партії Олена Шуляк. Аж тут 28 березня з’ясувалося, що є ще один нюанс: з партії Безугла вийшла, а от з фракції – ні. Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка. Сама ж Безугла каже, що подавала заяву на вихід із фракції, але її повернули, бо вона, мовляв, була неправильно оформлена:

"Коротше, формально не відпускають. З партії "Слуга Народу" вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання – до керівництва фракції".

Коли звільнять Безуглу з посади заступниці оборонного комітету?

Не раз вже підіймалося питання і про її "вихід" з оборонного комітету. Там вона, до слова, на посаді заступниці. 5 січня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Безуглу з посади заступниці очільника. Члени комітету одностайно проголосували "за", лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безуглої. Але вона досі залишається на посаді заступниці голови гомітету, голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.

Офіційно звільнити її намагалися вже двічі – 10 і потім спроба була ще 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну Ради. Але, як кажуть, Бог любить трійцю, тому віримо у краще.

Водночас, якщо навіть зайти під будь-яке відео, пов’язане із Безуглою, чи ті ж пости у її улюбленій соцмережі, скрізь маса коментарів про те, що нардепці не місце у Раді й тим паче в оборонному комітеті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.